Armement : les USA menacés par ces pays selon un rapport

(Photo MIKE BLAKE, REUTERS)

Depuis plusieurs années, les États-Unis voient leur suprématie militaire contestée par des puissances désireuses d’affirmer leur autonomie stratégique. La Russie et la Chine, déjà dotées de capacités nucléaires avancées, ont progressivement investi dans le perfectionnement de leurs arsenaux. De leur côté, des pays comme la Corée du Nord ou l’Iran, souvent perçus comme des acteurs imprévisibles, cherchent à franchir de nouveaux seuils technologiques. L’équilibre de la dissuasion, autrefois largement dominé par Washington et ses alliés, s’est ainsi fragmenté. Les tensions régionales, les sanctions et les ruptures diplomatiques ont alimenté une logique de confrontation technologique, où chaque avancée de l’un devient une menace pour l’autre.

Corée du Nord : des missiles plus mobiles et plus redoutables

Le cas nord-coréen illustre parfaitement cette dynamique. Longtemps considéré comme un programme balistique balbutiant, l’arsenal de Pyongyang connaît aujourd’hui une croissance accélérée. Le général Gregory Guillot, en charge du Commandement Nord des États-Unis, alerte sur la montée en puissance de ce pays qui pourrait disposer d’ici 2035 d’environ 50 missiles balistiques intercontinentaux capables de transporter des charges nucléaires. Actuellement limitée à une poignée de missiles opérationnels, cette progression s’explique notamment par le développement du Hwasong-19, un ICBM à propergol solide. Plus rapide à déployer que les systèmes traditionnels, ce type de missile échappe plus facilement aux systèmes de détection américains, réduisant les délais de réaction en cas de lancement.

Publicité

Chine : diversification stratégique et montée en volume

Pékin adopte une stratégie d’expansion plus systématique, tant sur le plan quantitatif que technologique. D’après les estimations présentées, la Chine pourrait atteindre un total de 700 ICBM d’ici une dizaine d’années. Plus inquiétant encore, son recours à des systèmes orbitaux comme les FOBS (Fractional Orbital Bombardment System), capables de contourner les trajectoires classiques de défense, introduit un facteur de complexité supplémentaire pour les États-Unis. Par ailleurs, l’arsenal chinois en véhicules planants hypersoniques devrait passer de 600 à 4 000 unités sur la même période. Ces engins, qui combinent vitesse extrême et capacité de manœuvre, rendent l’anticipation et l’interception extrêmement difficiles, même pour les dispositifs antimissiles les plus avancés.

Vers un risque accru d’erreur de calcul

Ce rééquilibrage des capacités militaires a des répercussions qui dépassent les seuls chiffres. Pour le commandement américain, la multiplication des acteurs capables de frapper le territoire des États-Unis complique la gestion des crises. Le risque de malentendu, d’interprétation erronée ou de réponse précipitée augmente mécaniquement. Gregory Guillot évoque notamment la Corée du Nord, la Chine, la Russie et l’Iran comme les quatre adversaires stratégiques les plus préoccupants. Ce regroupement reflète une perception renouvelée des menaces, fondée moins sur les intentions déclarées que sur les capacités effectives et les scénarios plausibles d’engagement.

La course à l’armement ne repose plus uniquement sur le volume d’ogives, mais sur la vitesse, la furtivité et la capacité à surprendre. Dans ce contexte, la posture américaine devra s’adapter à des adversaires dotés non seulement de l’arme nucléaire, mais aussi de moyens de la projeter avec une efficacité inédite.