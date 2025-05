Armement : les USA veulent fabriquer un avion de chasse sans pilote

PHOTO : REUTERS / LEAH MILLIS

Les États-Unis entendent renforcer leur supériorité militaire en lançant le développement d’un tout nouveau chasseur-bombardier, le F-55. Ce futur appareil, qui se distinguera par son fonctionnement sans pilote, sera développé par le géant américain de l’armement Lockheed Martin. L’annonce a été faite par le président Donald Trump, qui a souligné la volonté de proposer une version modernisée et plus avancée que le F-35.

Le projet du F-55 marque une évolution dans la stratégie de défense américaine. L’appareil est pensé pour intégrer des capacités de guerre électronique renforcées et des systèmes de combat en réseau. Cela devrait lui permettre d’agir de manière plus autonome et coordonnée sur le champ de bataille, en lien avec d’autres unités ou drones.

L’idée de rendre cet avion totalement télépiloté ou capable de fonctionner sans intervention humaine directe est également à l’étude. Si elle se concrétise, cette innovation placerait les États-Unis dans une nouvelle ère de l’aviation militaire, où les appareils seraient capables de prendre des décisions en vol ou d’exécuter des missions avec un contrôle à distance.

Pour Donald Trump, qui a présenté le projet comme une « super mise à niveau » du F-35, le F-55 ne pourra voir le jour que si le rapport coût-performance est jugé satisfaisant. Ce point montre bien que les enjeux économiques restent au cœur des réflexions, même pour les projets les plus stratégiques.

Avec le F-55, Washington cherche à maintenir son avance technologique, dans un contexte où plusieurs pays investissent massivement dans des programmes d’armement de nouvelle génération. La Chine, la Russie ou encore certains pays européens développent également des avions de chasse autonomes ou appuyés par l’intelligence artificielle.

La responsabilité confiée à Lockheed Martin reflète la volonté de s’appuyer sur des partenaires industriels solides pour relever ce défi. L’entreprise a déjà mené de nombreux projets d’envergure pour l’armée américaine, ce qui laisse entrevoir une continuité dans le savoir-faire et l’expérience.