Audit du fichier électoral : le ministère de la Justice dément tout bras de fer

Le ministère de la Justice et de la Législation a réagi à un article paru en Une du quotidien Les 4 Vérités le 22 mai 2025, intitulé « Audit du fichier électoral : Un bras de fer en perspective entre le ministre de la Justice et Jean-Baptiste Elias ? » Dans un communiqué publié le 23 mai, le ministère dément tout désaccord et affirme que ses relations avec le Comité pilote (COPIL) de l’audit sont marquées par le respect et la collaboration.

Le ministère précise que le COPIL est une entité indépendante, chargée de conduire l’audit du fichier électoral en toute autonomie. Le président du COPIL, Jean-Baptiste Elias, a lui aussi exprimé sa surprise face à l’article. « Je suis surpris. Je ne comprends plus rien. D’où vient cet article ? Que poursuit l’auteur en écrivant un tel article ? », s’est-il interrogé. Le ministère invite les médias à plus de rigueur dans le traitement de l’information.