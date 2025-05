Automobile en Afrique du Nord : un acteur chinois va participer à la construction d’une usine

Photo de CHUTTERSNAP sur Unsplash

L’Égypte renforce ses ambitions industrielles avec un nouveau partenariat ambitieux dans le secteur automobile. Le groupe égyptien Kasrawy vient de conclure un accord avec le constructeur chinois Jetour pour l’assemblage local de véhicules. Ce projet représente un investissement de 123 millions de dollars.

L’usine sera implantée dans la zone industrielle de la Ville du 6 Octobre, près du Caire. Elle s’étendra sur 86 000 m² et comprendra l’ensemble des installations nécessaires à une production complète : lignes de soudage, de peinture et d’assemblage final. L’objectif est double. D’une part, répondre à la demande croissante du marché local, en rendant les véhicules plus accessibles. D’autre part, faire de l’Égypte une plateforme d’exportation vers les marchés régionaux et africains.

Ce partenariat sino-égyptien vient compléter une stratégie nationale qui mise sur un équilibre entre investissements étrangers et montée en compétence locale. Plusieurs grands constructeurs mondiaux, comme Toyota, Nissan, Hyundai, General Motors ou encore Stellantis, sont déjà présents en Égypte.

L’enjeu pour le pays est désormais d’aller au-delà du simple assemblage pour développer une filière complète : de la fabrication de pièces détachées à la production de modèles adaptés au marché africain. Dans un contexte où l’Afrique devient un nouveau terrain de croissance pour l’industrie automobile, l’Égypte veut jouer un rôle central. Le pays compte sur sa position géographique, ses infrastructures industrielles en développement et ses partenariats internationaux pour se démarquer.

L’accord avec Jetour marque une étape importante dans cette trajectoire. Il confirme l’intérêt croissant d’investisseurs étrangers pour le marché égyptien, mais aussi la volonté du pays de s’inscrire dans la durée comme un hub industriel à l’échelle du continent.