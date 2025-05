Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre un puissant groupe d’investisseurs arabes

Crédits Photo: Dukas / Bestimage

Cristiano Ronaldo, légende du football mondial, est l’un des sportifs les plus célèbres et les plus décorés de l’histoire. Né à Madère, au Portugal, il a conquis les stades du monde entier avec son talent exceptionnel. De ses débuts à Sporting Lisbonne à ses exploits en club avec Manchester United, le Real Madrid, la Juventus, puis Al-Nassr en Arabie Saoudite, il a marqué l’histoire du football en remportant de multiples titres, dont cinq Ballons d’Or. À 40 ans, l’athlète continue d’écrire sa légende, mais son parcours ne se limite pas aux terrains de jeu. Au-delà du sport, Ronaldo a su diversifier ses investissements, consolidant ainsi sa fortune et son influence.

Aujourd’hui, alors qu’il est toujours au sommet de sa carrière footballistique, Cristiano Ronaldo s’apprête à franchir une nouvelle étape en se lançant dans le monde des affaires. Selon des sources en Espagne, le joueur portugais pourrait rejoindre le SMC Group, un groupe d’investisseurs saoudiens dirigé par Mohamed Al-Khereiji. Ce groupe, récemment impliqué dans l’acquisition du club espagnol d’Almeria, pourrait voir Ronaldo devenir actionnaire d’une partie du club andalou. Si l’accord se concrétise, ce partenariat marquerait un tournant dans l’implication de Ronaldo dans le monde de l’investissement sportif, au-delà de ses activités actuelles en tant que footballeur.

Ronaldo, fort de ses nombreuses réussites et de son influence, continue d’élargir son empire. Son investissement dans le SMC Group semble être une démarche naturelle, en phase avec son ambition de diversifier ses sources de revenus et de sécuriser son avenir financier. Devenu un homme d’affaires avisé, le quintuple Ballon d’Or pourrait bien trouver un nouveau terrain d’expression, non plus sur le gazon mais dans les arcanes des affaires et des investissements sportifs.