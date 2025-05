Dix ans après, le souvenir de Jean Pliya reste vivant

Photo : DR

Le 14 mai 2015, jour de l’Ascension, le Bénin perdait l’une de ses figures intellectuelles majeures : Jean Pliya. L’écrivain, homme de culture et de foi s’est éteint à Abidjan, en mission, dans sa 84e année. Dix ans après, son œuvre et son engagement continuent de marquer les esprits. Et, dans une triste coïncidence, presque une décennie après son départ, son fils José Pliya l’a rejoint dans l’éternité.

Né le 21 juillet 1931 à Djougou, Jean Pliya, père de 7 enfants, a consacré sa vie à l’éducation, à la littérature, la religion et au service de son pays. Après des études secondaires entamées au Bénin et en Côte d’Ivoire, il poursuit son parcours à Dakar puis à Toulouse. Géographe de formation, il décroche sa licence en 1955, son diplôme d’études supérieures en 1957, et son doctorat en géographie en 1976 avec une thèse saluée par les félicitations du jury.

De 1957 à 1991, il mène une carrière dense dans l’enseignement, partageant son savoir en France, au Bénin, au Togo et au Niger. Il enseigne notamment l’histoire et la géographie au lycée, puis à l’université, où il devient maître assistant. Mais c’est surtout à travers ses écrits qu’il laisse une empreinte indélébile. Lauréat du Grand Prix littéraire d’Afrique noire, Jean Pliya a su faire résonner les traditions et les réalités africaines dans une langue française maîtrisée, mêlant conte, théâtre et essai.

Quelques jours avant de nous quitter il y a dix ans, Jean Pliya a laissé transparaître la profondeur de sa foi dans un témoignage manuscrit poignant. Ses mots, empreints de sérénité et d'abandon à la volonté divine, affirmaient avec force sa conviction en Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Dieu. Il y exprimait une paix intérieure et une certitude d'être animé par l'amour et la force du Christ ressuscité, se reconnaissant comme porteur du fruit abondant du Saint-Esprit. Cette profession de foi, conclue par un vibrant « Alleluia!« , résonne aujourd'hui comme un héritage spirituel, un écho de l'âme d'un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, a placé sa confiance en Dieu.

Une des dernières pensées de Jean Pliya écrites quelques jours avant son décès