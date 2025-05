Djogbénou chez Houngbédji : Pour le compte du parti ou pour le potentiel candidat ?

Photo : DR

La récente visite du président de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR), Joseph Djogbénou, chez Me Adrien Houngbédji, président-fondateur de l’ancien Parti du Renouveau Démocratique (PRD), continue d’alimenter les spéculations sur la scène politique béninoise. Au-delà de l’acte de courtoisie, cette rencontre, survenue dans un contexte de positionnement en vue de la présidentielle de 2026, interroge les véritables motivations de Joseph Djogbénou. S’agit-il de consolider l’unité de l’UPR ou de paver la voie à ses propres ambitions présidentielles que le Pr Joseph Djogbénou s’est rendu chez Me Adrien Houngbédji? La question se pose avec acuité d’autant plus d’après les rumeurs, Djogbénou ne serait pas le choix privilégié du président Patrice Talon pour le dauphinat. En tout cas, la rencontre, relayée par la presse béninoise le 27 mai 2025, a été perçue comme un geste fort. Me Houngbédji, figure historique de la politique béninoise, et son ancien parti, le Prd, ont fusionné avec l’Union Progressiste (Up) pour former l’Upr, l’une des deux principales formations de la majorité présidentielle. Joseph Djogbénou, ancien président de la Cour constitutionnelle et personnalité clé du régime actuel, se trouve à la tête de cette puissante machine politique.

Consolider le rassemblement Upr ou les ambitions de Djogbénou ?

La première lecture de cette visite est celle de la consolidation du rassemblement de l’ Upr. L’intégration du Prd dans l’Upr n’est pas sans frictions, et des figures historiques comme Adrien Houngbédji, bien que retirées, conservent une influence significative sur des pans de l’électorat, notamment dans l’Ouémé et le Plateau. La visite de Djogbénou pourrait donc viser à apaiser d’éventuelles dissensions internes, à rassurer les cadres du Prd et à s’assurer de leur pleine adhésion à la ligne du parti unifié. L’assurance de « garanties quant à l’inclusion de ses proches dans les futures listes électorales », telle que rapportée par Le Matinal, irait dans ce sens, signalant une stratégie d’inclusion pour éviter toute défection ou fragmentation interne. Cependant, une autre interprétation, plus personnelle, émerge. Si Joseph Djogbénou est le président de l’Upr, le leadership de ce parti, comme celui du Bloc Républicain, est étroitement lié à la vision et aux orientations du président Patrice Talon. Or, des rumeurs persistantes et des analyses de certains observateurs politiques suggèrent que le président Talon ne verrait pas nécessairement Joseph Djogbénou comme son dauphin naturel pour la succession en 2026. Dans ce contexte, la visite chez Adrien Houngbédji pourrait alors être lue comme une démarche de consolidation personnelle de Joseph Djogbénou. En s’assurant le soutien, ou du moins la neutralité bienveillante, d’une figure comme Houngbédji, Djogbénou pourrait chercher à bâtir son propre capital politique indépendant des seuls désidératas du Palais. Cela lui permettrait de renforcer sa légitimité et sa capacité à mobiliser, qu’il soit désigné ou non comme le candidat de la majorité. C’est une manière de préparer le terrain pour toutes les éventualités, y compris celle où il devrait « se battre » pour la nomination.

