Donald Trump: grave accusation contre un ex-patron du FBI

L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 a marqué le début d’un retour triomphal pour l’ancien président américain. Plus déterminé que jamais à appliquer son programme et à faire entendre sa voix, Trump continue de marquer son passage à la tête de l’administration américaine. Cependant, une accusation grave visant James Comey, l’ex-directeur du FBI a émergé il y a quelques heures. Ce dernier se retrouve au centre d’une enquête pour avoir, selon l’administration Trump, encouragé indirectement l’assassinat du président actuel.

L’affaire a débuté jeudi après-midi, lorsque James Comey a publié sur son compte Instagram une image énigmatique de coquillages disposés pour former les chiffres 8647 sur une plage. Bien que le message de Comey ait été décrit comme une simple « création artistique » ou un « assemblage de coquillages », certains internautes ont immédiatement associé ces chiffres à un code de violence. Le chiffre 86, dans certains cercles, est un terme codé utilisé pour signifier « tuer », souvent lié à la profondeur d’une fosse. Le chiffre 47, quant à lui, renvoie au fait que Donald Trump est le 47e président des États-Unis, augmentant la polémique autour de cette publication.

Le message a suscité de vives réactions, notamment de la part de Kristi Noem, Secrétaire à la Sécurité intérieure, qui a promptement annoncé l’ouverture d’une enquête. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé son indignation, affirmant que Comey avait implicitement incité à l’assassinat du président. « Le déshonoré ex-directeur du FBI James Comey vient d’appeler à l’assassinat du président Trump. Le Département de la Sécurité intérieure et les Services secrets enquêtent sur cette menace et répondront de façon adéquate », a-t-elle déclaré sur la plateforme X.

Le FBI a rapidement réagi par l’intermédiaire de son actuel directeur, Kash Patel. Ce dernier a assuré que l’agence était bien au fait de l’affaire et qu’elle collaborait avec les Services secrets pour faire toute la lumière sur cette situation. « Nous communiquons avec les Services secrets et leur directeur Curran. Les Services secrets ont juridiction dans ce type d’affaire et nous, le FBI, procurerons tout le soutien nécessaire », a-t-il expliqué.

De son côté, Donald Trump Jr., le fils du président, n’a pas tardé à réagir. Dans un message enflammé, il a dénoncé la publication de Comey, qualifiant l’incident de preuve d’une atteinte à la sécurité de son père. « C’est seulement James Comey qui appelle nonchalamment au meurtre de mon père. Voici celui que les médias démocrates vénèrent ! C’est fou ! », a-t-il déclaré, soulignant la gravité de l’accusation.