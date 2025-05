Énergie en Afrique du Nord : 134 millions $ de l’Allemagne pour booster des projets

Photo unsplash

L’Égypte poursuit sa stratégie de développement en misant sur deux secteurs clés : l’éducation et l’énergie. Pour avancer dans ces domaines, le pays peut compter sur ses partenaires, dont l’Allemagne. Comme le rapporte AgenceEcofin, les deux pays viennent de signer un accord de coopération financière d’un montant total de 134 millions de dollars.

Cet engagement vise à soutenir des projets concrets. Dans le domaine de l’éducation, une enveloppe de 32 millions d’euros est prévue pour renforcer l’enseignement technique. L’objectif est de créer 25 centres d’excellence répartis à travers le pays, pour offrir aux jeunes égyptiens une formation adaptée aux besoins du marché du travail. Ce soutien s’inscrit dans une volonté de rendre l’enseignement technique plus inclusif et accessible.

Côté énergie, l’accord prévoit un financement global de 86 millions d’euros. Il comprend 54 millions d’euros de prêts concessionnels et 32 millions d’euros de subventions. Ces fonds serviront notamment à améliorer le réseau de connexion des centrales ACWA Power 1 et 2. Ces infrastructures sont essentielles pour appuyer la transition énergétique de l’Égypte et garantir un approvisionnement durable.

Cet accord avec l’Allemagne illustre la double ambition du Caire : former des compétences locales tout en modernisant ses infrastructures. Pour l’Égypte, ces partenariats financiers sont une opportunité de consolider sa position dans des secteurs jugés stratégiques à long terme.

En associant investissements humains et énergétiques, l’Égypte cherche à construire un modèle de développement plus résilient. Le soutien allemand, qui combine prêts avantageux et subventions, permet d’aller plus loin dans la réalisation de cette vision. C’est une coopération qui s’inscrit dans la durée, avec des effets attendus sur l’emploi, la croissance et la souveraineté énergétique du pays.