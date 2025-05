Énergie en Afrique : une centrale solaire de 100 MW bientôt construite

Face à une crise énergétique persistante, le Nigeria cherche à élargir ses sources d’approvisionnement, avec un intérêt grandissant pour l’énergie solaire. Dans cette dynamique, la compagnie Kaduna Electric a récemment signé un protocole d’accord avec J-Marine Logistics Limited et ASI Engineering Limited, pour lancer un projet solaire de 100 MW. L’information a été rapportée par l’AgenceEcofin.

Ce projet comprend également un système de stockage par batteries, ce qui permettra de mieux gérer la distribution d’électricité, même en dehors des heures d’ensoleillement. Il vise à alimenter plusieurs États du nord du pays : Kaduna (60 MW), Sokoto (20 MW), Zamfara (10 MW) et Kebbi (10 MW).

Publicité

Ce partenariat intervient dans un contexte particulièrement tendu. Le Nigeria est actuellement le pays qui compte le plus grand nombre de personnes non connectées au réseau électrique dans le monde. Selon des chiffres officiels, plus de 86 millions de Nigérians n’ont pas accès à l’électricité.

Le projet signé par Kaduna Electric s’inscrit dans un effort plus large visant à diversifier les sources d’énergie, à alléger la pression sur les installations existantes et à répondre à la forte demande. Le choix du solaire est stratégique. Abondant sur le territoire nigérian, il offre une alternative durable face aux pannes régulières du réseau national et à la dépendance au diesel dans de nombreuses zones.

Au-delà des enjeux d’accès, ce virage énergétique peut avoir des retombées économiques importantes. Un meilleur approvisionnement en électricité peut stimuler l’activité des PME, favoriser la création d’emplois et améliorer les services de base comme la santé ou l’éducation. Ce type de projet pourrait aussi encourager d’autres investisseurs à s’intéresser au secteur énergétique nigérian, tant dans le solaire que dans d’autres sources renouvelables.