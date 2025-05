Expulsions massives de migrants : L’ONU alerte sur les dérives des USA

Photo de MIKE SEGAR/ Reuters

L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué un retour à une politique migratoire stricte, caractérisée par des expulsions massives de migrants. Sous sa présidence, les expulsions ont connu une intensification, suscitant des inquiétudes croissantes au sein des Nations Unies. Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU a exprimé de vives préoccupations face à cette situation, soulignant les violations potentielles des droits humains des migrants, notamment le recours à des détentions arbitraires et des traitements dégradants.

Le mois de mars a vu une escalade de cette politique migratoire, avec l’invocation par Trump d’une loi datant de 1798, habituellement utilisée en temps de guerre, pour justifier l’expulsion de personnes suspectées d’appartenir à des gangs. Cette mesure a conduit à l’envoi de centaines de migrants, principalement des Vénézuéliens, dans des prisons de haute sécurité au Salvador. Là-bas, ces individus ont été incarcérés dans le complexe pénitentiaire de haute sécurité Cecot, un établissement destiné à accueillir des membres de gangs, aménagé par le président Nayib Bukele. Cette politique a été accompagnée d’une compensation financière de six millions de dollars en échange de leur incarcération.

Publicité

Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l’homme, a exprimé ses préoccupations concernant la manière dont ces expulsions et détentions ont été menées. L’usage de chaînes pour transporter les détenus et le discours dégradant à leur encontre soulèvent des interrogations sur le respect des droits fondamentaux. Il a également souligné que ces mesures dérogent aux principes de protection contre la torture, de détention arbitraire et d’égalité devant la loi, des droits garantis par le droit international et les lois américaines.

Selon les dernières données, environ 142.000 personnes ont été expulsées des États-Unis entre le 20 janvier et le 29 avril 2025. Ces chiffres révèlent l’ampleur des expulsions, un phénomène qui, tout en étant justifié par des considérations de sécurité nationale, soulève des questions essentielles sur le respect des droits de l’homme et la dignité des personnes concernées. L’ONU continue de suivre de près cette situation et d’appeler les autorités américaines à respecter leurs engagements internationaux en matière de droits humains.