Gaza: l’OMS lance un cri du cœur

Au cœur des conflits au Moyen-Orient, Gaza demeure un territoire marqué par des destructions massives et des souffrances humaines. Depuis le début des hostilités entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza a été plongée dans un état de dévastation totale, avec un système de santé largement détruit et des infrastructures essentielles sévèrement endommagées. La guerre a accentué les difficultés de la population palestinienne, avec un blocus impitoyable qui empêche la livraison de biens essentiels. Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un appel solennel, exhortant Israël à cesser les hostilités et à permettre l’accès humanitaire à Gaza.

Lors de l’Assemblée mondiale de la Santé, le 18 mai 2025, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, a demandé à Israël de mettre fin à la guerre, de faire preuve de « pitié » et de permettre à la population gazaouie d’accéder à une aide vitale. Le dirigeant de l’OMS a souligné que cette guerre ne résoudrait en rien le conflit israélo-palestinien et que la poursuite de la violence nuirait davantage à Israël lui-même. « Un appel en faveur de la paix est en réalité dans le meilleur intérêt d’Israël« , a-t-il affirmé. Selon lui, le cycle de violence et de destruction systématique doit cesser pour offrir une perspective de paix durable.

La situation à Gaza demeure critique, avec environ 2,1 millions de personnes exposées à un danger imminent, tandis que plus de 90 camions d’aide humanitaire ont été envoyés dans le territoire, bien que le blocus reste sévère. La famine et la pénurie de soins médicaux continuent d’aggraver les souffrances de la population. « Il est injuste de faire de la nourriture une arme. Il est vraiment injuste de faire du matériel médical une arme« , a déclaré Tedros, dénonçant l’impact dévastateur du blocus sur la vie quotidienne des Gazaouis. Selon les derniers rapports de l’OMS, plus de 94 % des hôpitaux à Gaza sont partiellement ou totalement détruits, tandis que le nord de la bande de Gaza reste sans aucune infrastructure sanitaire fonctionnelle.

Les efforts de reconstruction ont été constamment contrariés par de nouvelles attaques. Les hôpitaux, après avoir été partiellement réhabilités, sont à nouveau exposés aux attaques, entravant ainsi toute possibilité de rétablir un système de santé efficace. Michael Ryan, directeur des urgences sanitaires de l’OMS, a insisté sur l’urgence de la situation : « Nous devons mettre fin à la famine, libérer tous les otages et rétablir le système de santé« .

Le conflit a également entraîné de lourdes pertes humaines, avec plus de 1 200 morts côté israélien depuis l’attaque du 7 octobre 2023, dont une majorité de civils. En parallèle, de nombreuses personnes, parmi les 251 enlevées, sont toujours retenues à Gaza, et l’incertitude sur leur sort alimente encore la tension. Le chef de l’OMS appelle à un cessez-le-feu immédiat, à une solution pacifique et à un soutien humanitaire sans entrave pour éviter une catastrophe humanitaire sans précédent.