Aliko Dangote a commencé son parcours en transformant un prêt familial de seulement 3 000 dollars en un vaste empire économique. Dès les années 1970, il s’est lancé dans l’importation de produits essentiels comme le sucre, le riz et le ciment. Progressivement, il a franchi un cap stratégique en passant à la production locale, investissant dans les années 1980 dans des industries de transformation telles que celles du sucre, de la farine et du sel. Sa société, Dangote Group, s’est imposée comme un acteur majeur du continent, notamment grâce à Dangote Cement, qui fait désormais figure de leader dans le secteur du bâtiment. Son influence s’étend aujourd’hui bien au-delà des frontières nigérianes, portée par des projets ambitieux dans les engrais, le raffinage et les infrastructures. L’ouverture de la raffinerie Dangote, la plus vaste d’Afrique, symbolise une longue stratégie axée sur la transformation locale et l’affirmation de la souveraineté industrielle.

Un investissement guidé par une vision à long terme

Alors que beaucoup d’investisseurs privilégient des placements rapides dans la technologie, Dangote a choisi un chemin différent. Plutôt que d’investir son capital à l’international, ce qui aurait pu faire grimper sa fortune à près de 120 milliards de dollars, il a préféré consacrer ses ressources à un projet pérenne sur le territoire nigérian. Ce choix stratégique s’est matérialisé par la construction de la plus grande raffinerie au monde à capacité de traitement exceptionnelle, pour un investissement de 19 milliards de dollars.

Ce geste a reçu les éloges du gouvernement nigérian, qui a publiquement reconnu Dangote comme un modèle de patriotisme économique. En bâtissant cette infrastructure au Nigeria, il a non seulement renforcé l’économie nationale, mais aussi envoyé un message fort : la priorité donnée au développement intérieur sur les profits financiers à court terme. Son pari vise à permettre au pays de raffiner son pétrole localement, évitant ainsi les coûts élevés des importations de carburants finis. Ce projet crée une chaîne de valeur complète, de l’indépendance énergétique à la création massive d’emplois, redéfinissant le rôle des grandes fortunes africaines dans la transformation économique.

Une infrastructure clé pour la souveraineté énergétique

Située dans la zone économique spéciale de Lekki, à Lagos, la raffinerie est capable de traiter jusqu’à 650 000 barils de pétrole quotidiennement. Ce projet devient un levier économique crucial pour le Nigeria, en réduisant la dépendance aux importations, en stabilisant les prix du carburant et en améliorant la balance commerciale. Mais au-delà des chiffres, il s’agit d’un symbole fort : un entrepreneur africain, en mobilisant ses ressources, peut développer une infrastructure de classe mondiale sans avoir recours aux grandes puissances financières internationales.

Cette initiative illustre aussi une nouvelle conception du patriotisme économique. Plutôt que de chercher à maximiser ses gains personnels à l’international, Dangote affirme son enracinement dans le pays, avec un impact direct pour des millions de citoyens nigérians. Il donne ainsi un exemple de ce que le continent peut accomplir en matière de production et d’innovation, pour lui-même.