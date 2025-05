Or en Afrique : hausse de 67% de la production d’une mine

Photo loretlargent

La Guinée confirme, trimestre après trimestre, son rôle stratégique sur la carte mondiale de l’or. Grâce à un sous-sol riche et des conditions de plus en plus attractives pour les investisseurs, le pays suscite un intérêt grandissant. Parmi les acteurs majeurs déjà implantés, la société AngloGold Ashanti tire son épingle du jeu.

La mine de Siguiri, située au nord-est de la Guinée, fait figure de fleuron de l’industrie aurifère nationale. Exploitée par AngloGold Ashanti, à hauteur de 85 % de participation, elle vient de battre un nouveau record. Au premier trimestre 2025, la production attribuable y a atteint 80 000 onces d’or, soit une progression de 67 % par rapport aux 48 000 onces produites sur la même période en 2024. Cette performance est largement saluée dans les cercles du secteur minier guinéen. Elle reflète non seulement la richesse du gisement, mais aussi les investissements continus dans l’amélioration des capacités de production.

Au-delà des chiffres, cette progression traduit la stabilité grandissante du cadre juridique et fiscal lié à l’exploitation minière en Guinée. Ces dernières années, les autorités ont multiplié les efforts pour rassurer les investisseurs, en modernisant la réglementation et en encourageant les partenariats stratégiques. Ce climat positif ouvre la voie à l’arrivée d’autres opérateurs de renom. La Guinée veut capitaliser sur ce regain de confiance pour attirer des projets d’envergure, notamment dans l’exploration et la transformation locale de l’or.

Pour le gouvernement guinéen, le développement du secteur aurifère ne doit pas se limiter à l’exportation de matière première. L’enjeu est désormais de maximiser les retombées locales : création d’emplois, développement des infrastructures et contribution directe au budget national. Si les résultats sont prometteurs, plusieurs défis demeurent. La gestion environnementale, les relations avec les communautés locales et la lutte contre l’exploitation artisanale non encadrée sont autant de chantiers à poursuivre. Mais avec des productions en nette hausse et un cadre qui évolue dans le bon sens, la Guinée s’affirme peu à peu comme un pôle aurifère crédible et compétitif sur le continent africain.