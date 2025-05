Or en Afrique : un groupe australien va investir 175 millions $ dans un projet

Photo loretlargent

Dans un environnement africain de plus en plus concurrentiel sur le marché de l’or, la Côte d’Ivoire attire des investissements majeurs grâce à la richesse de son sous-sol. En outre, la compagnie australienne Resolute Mining vient d’annoncer un engagement financier d’envergure pour s’implanter durablement dans le pays. Elle mise près de 175 millions de dollars pour prendre possession du projet aurifère Doropo, un actif jusqu’alors détenu par AngloGold Ashanti.

Pour le groupe, il s’agit d’une opération stratégique qui témoigne de la montée en puissance de la Côte d’Ivoire dans le secteur aurifère. Le projet Doropo, situé au nord-est du pays, non loin de la frontière burkinabè, promet une production annuelle moyenne de 167 000 onces d’or, avec une durée de vie estimée à dix ans. Un rendement qui place le site parmi les projets les plus prometteurs de la région.

Publicité

Pour Resolute Mining, ce rachat constitue son plus gros investissement en terre ivoirienne. Le groupe australien cherche à renforcer sa présence sur le continent et voit dans la stabilité politique relative de la Côte d’Ivoire, combinée à son potentiel géologique, un environnement propice au développement de ses activités. Doropo représente ainsi une tête de pont vers un positionnement plus large dans l’Afrique de l’Ouest, zone stratégique dans la course mondiale à l’or.

Cette annonce reflète l’attractivité croissante de l’économie ivoirienne. Le gouvernement, engagé dans une politique minière favorable aux investisseurs, a su structurer un cadre réglementaire attractif et transparent, capable d’attirer de grandes compagnies internationales. Résultat : le secteur aurifère devient l’un des leviers majeurs de croissance du pays, avec une contribution de plus en plus significative au produit intérieur brut.

Mais l’enjeu dépasse la simple exportation de métal précieux. Ce type de projet ouvre aussi la voie à des retombées locales, notamment en matière d’emplois, d’infrastructures et de développement économique dans les régions minières souvent enclavées. Pour la ville de Doropo et ses alentours, l’arrivée d’un acteur comme Resolute Mining pourrait marquer un tournant socio-économique important.

L’or ivoirien n’a pas encore livré tous ses secrets, mais il attire déjà les regards les plus ambitieux. Et avec des projets comme celui de Doropo, la Côte d’Ivoire confirme son ascension au rang des puissances minières montantes d’Afrique de l’Ouest.