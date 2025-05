Russie : l’OTAN renforce ses capacités près du pays

Les forces de l'OTAN en exercice (PETRAS MALUKAS)

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les pays membres de l’OTAN multiplient les initiatives pour renforcer leur posture défensive globale, notamment sur le flanc est européen. C’est ainsi que l’Allemagne a procédé à l’inauguration officielle d’une brigade militaire conjointe stationnée en Lituanie, près de la frontière avec le Bélarus.

Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est déplacé sur place pour marquer cette étape importante. Entouré de soldats allemands et lituaniens, il a rappelé les enjeux sécuritaires auxquels l’Europe est confrontée. Il a notamment déclaré que « la Russie, sous sa forme actuelle, représente une menace », soulignant ainsi la volonté de l’OTAN d’être prête à répondre à toute agression.

La nouvelle unité, la 45e brigade de l’Alliance, comptera à terme près de 4 800 soldats et 200 personnels civils. Cette force viendra s’ajouter aux troupes déjà présentes dans la région. Pour les responsables militaires, il s’agit d’un signal clair envoyé à Moscou.

L’implantation permanente de cette brigade en Lituanie reflète un changement d’approche. Il ne s’agit plus seulement de déployer des forces en rotation, mais de mettre en place des structures durables, capables de répondre rapidement en cas de besoin. Ce renforcement s’inscrit dans une dynamique plus large, alors que plusieurs pays européens augmentent leur budget de défense et repensent leur stratégie de sécurité.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence d’un important contingent militaire, preuve de l’importance accordée à ce nouveau dispositif. Pour la Lituanie, c’est aussi un gage de sécurité renforcée face aux incertitudes régionales. Cette évolution confirme la réorganisation militaire de l’OTAN. Le contexte géopolitique pousse les alliés à aller au-delà des engagements symboliques.