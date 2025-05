Sportifs les mieux payés: 1 français dans le top 10, Cristiano Ronaldo reste # 1

Cristiano Ronaldo (DR)

Les sportifs, figures emblématiques de notre époque, jouent bien plus que le rôle de simples divertisseurs. À travers leurs exploits, ils illuminent nos écrans et nos stades. Mais au-delà du spectacle, certains d’entre eux génèrent des sommes colossales, alimentées par leurs performances et leurs contrats lucratifs. Le classement des sportifs les mieux payés en 2025, publié par Forbes, met en lumière ces athlètes d’exception, avec un Français dans le top 10 – et, étonnamment, ce n’est pas Kylian Mbappé.

La liste de Forbes révèle que Cristiano Ronaldo continue de dominer le podium, avec des revenus totaux impressionnants s’élevant à environ 246 millions d’euros, principalement grâce à son salaire faramineux en Arabie saoudite. Avec 200 millions d’euros en salaire à Al-Nassr et des revenus supplémentaires de 45 millions d’euros issus de ses partenariats commerciaux, Ronaldo reste incontesté en tête du classement pour la troisième année consécutive.

Derrière lui, le basketteur américain Stephen Curry occupe la deuxième position avec 139 millions d’euros, dont près de la moitié provient de ses contrats de sponsoring, un témoignage de l’impact des athlètes sur des marchés extérieurs au sport. Tyson Fury, boxeur britannique, complète le podium avec un revenu total de 130 millions d’euros, illustrant la portée financière du sport de combat.

Le premier Français du classement, et non des moindres, est Karim Benzema, qui arrive en 8e position avec des revenus estimés à 93 millions d’euros, la majorité de cette somme provenant de son salaire à Al-Ittihad. Ce montant place Benzema devant d’autres figures emblématiques comme Kylian Mbappé, qui, malgré sa popularité, occupe la 16e position avec des revenus de 80 millions d’euros.

Le classement de Forbes reflète l’énorme pouvoir financier des sportifs, mais aussi la division de ces revenus entre salaire et partenariats. À titre de comparaison, la meilleure athlète féminine cette année, Coco Gauff, se situe loin derrière les hommes, avec seulement 30,4 millions d’euros. Cela souligne l’écart toujours présent entre les sexes dans le sport professionnel.

Le classement des 50 sportifs les mieux payés en 2025 montre qu’il faut désormais plus de 48 millions d’euros pour figurer dans cette liste élitiste. Pour l’heure, aucune femme n’y a sa place, bien que le sport continue d’évoluer avec des figures comme Serena Williams qui, en 2023, avait encore sa place dans ce top 50.

Top 10 des sportifs les mieux payés au monde en 2025