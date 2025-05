Transports en Afrique du Nord : un plan pour moderniser cette infrastructure majeure

Photo d'illustration: Unsplash

En Égypte, le tramway d’Alexandrie s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Ce moyen de transport emblématique, en service depuis 1863, va faire l’objet d’un vaste projet de modernisation. Le gouvernement a signé un accord de partenariat avec deux grandes entreprises locales, Arab Contractors et Hassan Allam Construction, pour lancer les travaux.

Le projet vise à réhabiliter 13,2 kilomètres de lignes, répartis entre différents types d’infrastructures : 5,7 km au sol, 7,3 km en viaduc et près de 300 mètres en tunnel. Le but final est de desservir 24 stations, traversant plusieurs quartiers clés de la ville. Si le tramway d’Alexandrie est le plus ancien du continent africain, il reste aujourd’hui un moyen de transport très utilisé par les habitants. Mais son infrastructure vieillissante ralentit le trafic et prolonge les temps de trajet. La modernisation du réseau devrait permettre de doubler la vitesse moyenne, qui passerait de 11 à 21 km/h. Les usagers gagneraient ainsi un temps précieux, avec un trajet ramené de 60 à 35 minutes.

Au-delà de l’aspect technique, ce projet s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la mobilité urbaine et de désengorger une ville souvent confrontée aux embouteillages. Il pourrait aussi contribuer à une baisse de la pollution liée au transport routier, en offrant une alternative plus fluide et plus propre. En choisissant de rénover un symbole historique plutôt que de le remplacer, l’Égypte montre qu’il est possible de conjuguer patrimoine et modernité. La réussite de ce chantier pourrait inspirer d’autres grandes villes du continent, confrontées aux mêmes défis de transport.