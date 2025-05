Trump: il s’en prend aux lobbys pharmaceutiques

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il signera ce lundi 12 mai un décret visant à réduire considérablement les prix des médicaments sur ordonnance aux États-Unis, avec des baisses annoncées entre 30 % et 80 %. Cette mesure ambitieuse reposerait sur un principe simple : aligner les prix américains sur ceux du pays où les médicaments sont les moins chers au monde.

« Ils augmenteront dans le monde entier pour compenser et, pour la première fois depuis de nombreuses années, apporter l’équité en Amérique ! » a déclaré Trump sur son réseau social Truth Social. Le président républicain précise que cette réduction des prix s’appliquera « presque immédiatement« , bien que la Maison Blanche n’ait pas fourni de détails supplémentaires sur le fonctionnement concret de cette mesure.

Publicité

Un écart de prix considérable avec l’Europe

Les prix des médicaments aux États-Unis sont parmi les plus élevés au monde, dépassant largement ceux pratiqués dans les pays voisins et en Europe. Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains paient en moyenne 2,5 fois plus pour leurs médicaments sur ordonnance que les Français.

Réduire cet écart considérable était l’une des promesses de campagne de Donald Trump, qui avait déjà signé mi-avril un premier décret ordonnant à son administration de travailler sur diverses mesures pour faire baisser ces prix.

Ce premier décret comprenait notamment l’amélioration du processus de négociation entre l’assurance santé publique et les groupes pharmaceutiques, ainsi que la possibilité pour les États d’importer directement des médicaments depuis des pays étrangers où les coûts sont moindres.

Continuité et défis après les mesures Biden

Les négociations sur les prix de certains médicaments menées par Medicare, l’assurance santé publique pour les plus de 65 ans, sont des processus complexes et de longue haleine. D’ailleurs, les prix réduits négociés sous l’administration de Joe Biden ne prendront effet qu’en 2026.

Publicité

Donald Trump avait déjà tenté de réduire les prix des médicaments lors de son premier mandat (2017-2021), avec l’objectif similaire de les aligner sur les prix les plus bas pratiqués à l’échelle mondiale. Cependant, ces initiatives n’avaient produit que peu d’effets face à l’opposition ferme de l’industrie pharmaceutique, un défi que cette nouvelle mesure devra également surmonter.