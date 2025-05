Trump: Musk prend une décision radicale

Elon Musk (Bloomberg)

Une panne technique survenue samedi sur X a provoqué un électrochoc chez Elon Musk. Cet incident a poussé le multimilliardaire à annoncer qu’il devait se reconcentrer prioritairement sur la gestion de ses entreprises, réduisant ainsi son implication dans l’administration Trump.

L’homme le plus riche du monde jongle actuellement avec un emploi du temps particulièrement chargé. Entre la direction du réseau social X, le développement de xAI et de son chatbot Grok, la supervision de Tesla et de SpaceX, Elon Musk s’était également fortement investi dans le gouvernement Trump. Le président américain lui avait confié la mission de réduire drastiquement les dépenses fédérales, le plaçant au cœur des premières semaines de ce second mandat.

Priorités redistribuées après la panne

La défaillance technique de X, qui a paralysé le réseau pendant deux heures, semble avoir constitué le déclic pour une réorganisation de ses priorités. Musk a annoncé son retour à un rythme de travail intensif, évoquant des nuits passées dans les salles de conférences, serveurs et usines. Il a souligné la nécessité de se concentrer sur les technologies critiques à déployer, particulièrement avec le lancement imminent de Starship.

Selon la plateforme Site, cette panne pourrait résulter d’une cyberattaque du groupe DieNet, qui revendique un test avant le déploiement d’une technologie plus dévastatrice. Cette vulnérabilité technique a manifestement révélé des failles dans les systèmes de redondance, poussant l’entrepreneur à reconnaître que des améliorations opérationnelles majeures s’imposaient.

Distance croissante avec l’administration Trump

Cette réorientation s’inscrit dans un éloignement progressif de Musk vis-à-vis de l’équipe présidentielle. Bien qu’encore présent lors de la réception du président sud-africain Cyril Ramaphosa, sa visibilité aux côtés de Trump a considérablement diminué ces dernières semaines. Ses responsabilités au sein de DOGE n’ont d’ailleurs pas atteint les objectifs initiaux escomptés, malgré des milliers de licenciements de fonctionnaires et des coupes budgétaires drastiques, alimentant probablement cette volonté de recentrage sur ses activités entrepreneuriales.