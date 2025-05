Un trésor enfoui de 318 000 € retrouvé en Tchéquie

Crédit : Facebook / Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Deux randonneurs ont fait une découverte inattendue qui pourrait valoir une petite fortune. Ce genre de trouvaille, bien que rare, ravive l’intérêt pour les trésors enfouis et l’histoire mystérieuse de certaines régions d’Europe. Loin des sentiers battus, ils ont mis à jour un ensemble de pièces d’or et autres objets précieux, dont la valeur totale pourrait dépasser les 318.000 euros.

En errant dans la forêt des monts Krkonoše, les deux randonneurs ont déniché une boîte en aluminium contenant 598 pièces d’or. Ce n’était que le début, car à proximité se cachaient également dix bracelets en or, 17 étuis à cigares, une poudrière et un peigne. Cette découverte n’a pas tardé à attirer l’attention des autorités locales. Après avoir immédiatement remis les objets au musée de Bohême orientale à Hradec Králové, des experts ont pris le relais pour analyser le butin.

Publicité

Les premières analyses révèlent qu’une des pièces remonte à 1921, mais l’âge des objets découverts demeure en grande partie incertain. Des spécialistes avancent l’hypothèse que ce trésor pourrait être lié à la période précédant la Seconde Guerre mondiale, ou même à l’année 1945, lorsque les troupes allemandes ont quitté la région. Selon les premières estimations, les pièces d’or, pesant un total de 3,7 kg, sont évaluées à 360 000 dollars, soit environ 318 000 euros.

Les rumeurs locales sur l’origine de ce trésor sont également fascinantes. Il serait divisé entre des objets d’origine balkanique et française, avec une absence notable de pièces d’Allemagne. Une analyse plus approfondie est en cours, mais ce qui reste une énigme est la véritable histoire derrière cet héritage caché.

Un autre point de débat concerne la propriété de ce trésor. Selon la législation tchèque, les objets découverts en tant qu’archéologiques appartiennent à l’administration régionale locale dès leur découverte. Mais la question de savoir à qui reviendra finalement la possession des précieux objets reste ouverte, ce qui laisse place à diverses interprétations juridiques et historiques.

Alors que les archéologues poursuivent leurs recherches, cette trouvaille continue d’alimenter les discussions et d’attirer les regards, non seulement en République tchèque, mais au-delà. Un mystère bien gardé, qui pourrait bien éclairer certains pans d’histoire tout en mettant en lumière des trésors cachés depuis des décennies.