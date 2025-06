AES: l’hymne de l’alliance exécuté au Niger, au Mali et au Burkina

Assimi Goïta, Abdourahamane Tiani et Ibrahim Traoré (Photo DR)

La Confédération des États du Sahel (AES), née d’une volonté d’unité entre les nations du Sahel, a franchi une nouvelle étape symbolique ce lundi 9 juin 2025. En effet, pour la première fois, l’hymne de l’AES intitulé Sahel Benkan (signifiant « l’entente du Sahel » en bamanakan) a été exécuté lors des cérémonies de montée des couleurs nationales au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ce moment marquant a été l’occasion pour ces pays de réaffirmer leur solidarité et leur engagement commun envers un avenir de prospérité et de paix.

Le discours du Président du Faso

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a présidé la cérémonie au palais de Koulouba, où l’hymne a été joué par l’escadron musique du Groupement d’escorte et d’honneur. L’hymne, composé de trois couplets, rend hommage à l’histoire héroïque des peuples du Sahel, tout en célébrant les qualités de courage et de résilience de leurs citoyens. Il projette également une vision d’avenir rayonnant pour cette région stratégique au cœur de l’Afrique de l’Ouest.

Publicité

Lors de son discours, le Capitaine Ibrahim Traoré a dénoncé les tentatives d’ingérence des puissances impérialistes visant à diviser les nations de l’AES. Il a exprimé sa conviction que le Sahel, malgré les épreuves, en sortira plus fort. « Le Sahel sera plus fort que jamais grâce à l’unité de ses peuples, malgré les forces extérieures qui cherchent à semer la division. » Le Président a appelé ses compatriotes à redoubler d’efforts pour contribuer à la prospérité et à la stabilité de leur pays ainsi que de la Confédération.

Une cérémonie partagée par le Niger et le Mali

L’événement s’est également déroulé au Niger et au Mali, en présence des chefs d’État des deux pays. Ce geste symbolique marque un pas important vers le renforcement de l’unité régionale et la construction d’une coopération solide pour faire face aux défis communs du Sahel.