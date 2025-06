Afrique : ce pays vise un budget national de 15 milliards $

Addis-Abeba (Photo Wikivoyage)

L’Éthiopie s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa politique économique. Le gouvernement a annoncé une augmentation significative de son budget national pour l’exercice 2025/2026. Cette enveloppe atteindra près de 15 milliards de dollars, un chiffre qui traduit la volonté d’Addis-Abeba de renforcer ses moyens d’action dans plusieurs secteurs clés.

D’après un communiqué publié par le bureau du Premier ministre, ce budget a été conçu pour répondre à trois priorités majeures. Il s’agit d’abord de soutenir la sécurité nationale, dans un contexte encore fragile sur le plan interne. Ensuite, le gouvernement veut dynamiser la production locale et améliorer la productivité, notamment dans l’agriculture et les petites industries. Enfin, une part importante des fonds sera destinée à l’aide humanitaire, en faveur des populations affectées par des catastrophes naturelles ou des crises sociales.

Ce nouveau projet de loi budgétaire s’inscrit dans la vision de développement du pays. L’Éthiopie cherche à intégrer, d’ici à 2025, le groupe des économies à revenu intermédiaire inférieur. Pour y parvenir, l’État mise sur une gestion plus stratégique de ses ressources et sur un appui ciblé aux secteurs porteurs. Cette hausse budgétaire pourrait ainsi renforcer les services publics, soutenir la création d’emplois et améliorer les infrastructures de base.

Le contexte économique reste délicat. Le pays d’Afrique de l’Est continue de faire face à des défis multiples. Dans ce cadre, l’augmentation du budget peut être vue comme une tentative de reprise en main. C’est aussi un signal lancé aux partenaires internationaux, montrant que le pays entend avancer avec ses propres moyens, tout en restant ouvert à la coopération. Le projet sera bientôt soumis au Parlement pour approbation. Il reflète la volonté du gouvernement de consolider les fondations économiques et sociales du pays, tout en posant les bases d’un développement plus inclusif.