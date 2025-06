Afrique : le Brésil signe un accord de coopération de 1 milliard $ avec ce pays

(Ph. Dentons)

Le Brésil et le Nigeria viennent de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales. Les deux pays ont signé un accord d’une valeur d’un milliard de dollars pour soutenir des projets dans plusieurs domaines jugés prioritaires par les autorités des deux côtés.

Ce partenariat couvre notamment l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’énergie et la défense. Il reflète une volonté commune de bâtir une coopération plus solide, à la fois économique et stratégique, entre l’Amérique du Sud et l’Afrique de l’Ouest.

Pour le Nigeria, cette entente ouvre des perspectives concrètes en matière de développement rural, d’innovation agricole et de mécanisation. Le Brésil, fort de son expérience dans ces domaines, s’impose comme un partenaire capable d’apporter des solutions adaptées aux besoins locaux. La dimension énergétique de l’accord pourrait également aboutir à des projets d’infrastructures, dans un contexte où le Nigeria cherche à diversifier ses sources d’énergie.

Sur le plan de la défense, l’objectif est de renforcer les capacités des forces nigérianes à travers des échanges de technologies, de la formation et, potentiellement, des livraisons d’équipements. Là encore, le Brésil dispose d’un savoir-faire reconnu, notamment dans l’industrie de la défense.

Cet engagement financier d’envergure témoigne de l’ambition des deux États de bâtir un axe de coopération Sud-Sud plus concret. Il s’inscrit dans une dynamique plus large de rééquilibrage des partenariats mondiaux, à l’heure où de nombreux pays émergents cherchent à renforcer leurs liens hors des circuits traditionnels. Les mois à venir permettront de voir comment ces projets se déclinent sur le terrain. Mais déjà, cet accord pose les bases d’une relation bilatérale plus structurée, construite sur des intérêts partagés et des objectifs de développement alignés.