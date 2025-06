Ambassades en Afrique : la Russie, la Côte d’Ivoire sous la menace d’une fermeture

(Ph. Dentons)

Les ambassades représentent l’un des piliers les plus sensibles des relations internationales. Ces enclaves étrangères, installées au cœur des capitales, assurent la continuité diplomatique entre États, facilitent les négociations bilatérales et protègent les intérêts de leurs ressortissants. Elles ne sont pas de simples bureaux administratifs ; leur statut particulier les place hors du droit commun, leur garantissant l’inviolabilité de leurs locaux et une autonomie fonctionnelle stricte. C’est pourquoi la perspective d’une suspension de leur fonctionnement, même temporaire, constitue un signal fort sur la tension croissante entre les autorités locales et certains États.

Tensions croissantes à Abuja

À Abuja, les autorités fédérales ont adressé un avertissement formel à 34 missions diplomatiques accusées d’avoir omis de s’acquitter du loyer foncier depuis plus de dix ans. Selon la Federal Capital Territory Administration, ces retards compromettent le financement de plusieurs infrastructures urbaines. Les sommes concernées sont loin d’être symboliques : la représentation de l’Indonésie à la défense cumule plus de 1,7 million de nairas d’arriérés, tandis que celle de la Zambie approche 1,2 million. Face à ces manquements, la menace d’une fermeture des chancelleries fautives a été clairement formulée.

Publicité

Démentis, silence et confusion

Plusieurs ambassades mises en cause ont rejeté les accusations. La représentation de la Russie affirme avoir respecté « toutes les échéances de paiement » et disposer des justificatifs requis. Celle de la Turquie évoque une erreur administrative et indique qu’aucune notification formelle ne lui a été adressée. Du côté de la Sierra Leone et du Ghana, les diplomates disent n’avoir eu connaissance de cette affaire que par voie de presse et prévoient de contacter les autorités locales. La position de la Côte d’Ivoire, bien que mentionnée dans la liste, demeure incertaine en l’absence de communication officielle.

Ce contentieux dépasse la simple dimension financière. Il soulève la question de la compatibilité entre privilèges diplomatiques et devoirs contractuels. Bien que protégées par la Convention de Vienne, les missions restent soumises aux accords spécifiques signés avec les États hôtes, notamment sur l’occupation des terrains. Le cas nigérian révèle un déséquilibre latent entre le respect des normes locales et la perception de l’impunité diplomatique dans certaines pratiques.

La posture ferme adoptée par le Nigeria pourrait avoir un effet d’entraînement. D’autres pays africains, hébergeant des ambassades sur des domaines publics, pourraient réévaluer les obligations foncières de ces représentations. Une clarification des engagements mutuels, doublée d’un dialogue structuré, semble indispensable pour éviter que des différends administratifs ne viennent altérer les équilibres diplomatiques déjà fragilisés dans plusieurs régions.