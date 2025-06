Armement en Europe : un drone d’un nouveau genre annoncé

Un soldat allemand (Phot DR)

L’industrie allemande de défense explore de nouvelles pistes technologiques. Deux acteurs du secteur, Polaris Raumflugzeug et Diehl Defence, ont récemment annoncé une collaboration stratégique pour concevoir un système innovant mêlant drone spatial réutilisable et missiles à moyenne portée. Ce projet, baptisé AirLAS (Airborne Launching and Attack System), marque une nouvelle étape dans les ambitions technologiques de l’Allemagne.

Le principe d’AirLAS repose sur l’intégration de missiles IRIS-T à bord d’un véhicule spatial développé par Polaris Raumflugzeug. Ce véhicule, capable d’effectuer plusieurs vols sans être remplacé, serait lancé depuis la terre ferme ou une plateforme mobile, puis opérerait dans les hautes couches de l’atmosphère. Les missiles embarqués, dotés d’une portée de 25 kilomètres, seraient utilisés pour des missions d’interception ou d’attaque ciblée.

Diehl Defence, connu pour ses systèmes de défense anti-aérienne, voit dans cette solution une réponse aux nouveaux enjeux tactiques, notamment face aux menaces émergentes dans les domaines aériens et spatiaux. Les deux entreprises ont indiqué que les premiers tests en vol auront lieu dans les prochains mois. L’objectif est d’évaluer la fiabilité du système et ses capacités d’interopérabilité avec d’autres plateformes. À terme, AirLAS pourrait s’intégrer au programme européen du Système de combat aérien du futur, mené en coopération entre plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Espagne.

Au-delà de la version actuelle, AirLAS pourrait servir de base à d’autres technologies, notamment dans le domaine des armes hypersoniques ou des systèmes de surveillance longue portée. Le véhicule spatial réutilisable représente aussi une opportunité en matière de réduction des coûts et d’optimisation logistique pour les armées.