Armement : la France commande six drones spéciaux

(Crédit : Ambassade de France en Israël)

L’armée française est actuellement engagée dans une période de modernisation sans précédent, procédant à une mise à niveau impressionnante de ses outils et équipements de combat. Cette transformation inclut notamment une refonte complète de son arsenal maritime avec l’arrivée prévue de nouveaux sous-marins d’ici 2030.

Parallèlement, l’intégration de technologies émergentes, en particulier les systèmes de drones, constitue un axe stratégique majeur de cette évolution. Dans ce contexte de modernisation, le programme SDAM (Système de drone aérien pour la Marine) représente une étape essentielle.

Lancé en 2017 sous la direction d’Airbus Helicopters et Naval Group, ce projet vise à équiper les frégates de premier rang d’un système de drones complémentaire à leurs hélicoptères embarqués. Le démonstrateur VSR-700, développé à partir de l’hélicoptère civil Cabri G2 de Guimbal, intègre la technologie révolutionnaire Deckfinder, permettant des manœuvres d’appontage automatique avec une précision remarquable.

Innovation technologique et capacités opérationnelles

Le système Deckfinder représente une avancée technologique majeure, permettant le lancement et la récupération automatique de drones avec une précision de 10 à 20 centimètres, même dans des conditions météorologiques difficiles et sans dépendre des systèmes de géolocalisation satellitaire.

Cette capacité à opérer sur des navires présentant une forte dynamique constitue un atout unique sur le marché européen, permettant des déploiements jusqu’à force 5 sur l’échelle de Beaufort.

Malgré des interrogations initiales concernant sa valeur ajoutée par rapport au drone Serval déjà en service, la Loi de programmation militaire 2024-30 a confirmé l’acquisition de dix systèmes SDAM avant 2030, avec un objectif de quinze exemplaires à l’horizon 2035.

Commande officielle et perspectives d’avenir

Le 17 juin dernier, lors du salon du Bourget, la Direction générale de l’armement a officialisé un accord-cadre avec les industriels pour l’acquisition de six VSR-700. Ces appareils équiperont quatre frégates FREMM et deux futures frégates de défense et d’intervention de classe Ronarc’h. Doté d’une autonomie de huit heures et capable d’opérer à 150 kilomètres de son navire porteur, le VSR-700 apportera des capacités inédites à la Marine nationale.