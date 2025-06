Armement : la France obtient un marché de 200 millions €

Sébastien Lecornu avec des soldats français (Photo DNA / Cédric JOUBERT)

La coopération entre la France et la Bulgarie franchit un nouveau cap dans le domaine stratégique de la défense. À l’occasion du salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, les deux pays ont signé un accord de coopération portant sur l’acquisition de systèmes radar développés par le groupe français Thales.

Ce partenariat, estimé à 200 millions d’euros, marque l’adhésion officielle de la Bulgarie au programme conjoint autour des radars de surveillance de la gamme GM400. Il s’inscrit dans une volonté partagée de moderniser les équipements militaires tout en favorisant des échanges technologiques et industriels.

Le contrat sera mis en œuvre par la Direction générale de l’armement (DGA), qui assurera la commande des radars au nom du ministère bulgare de la Défense. Si le modèle précis du radar n’a pas encore été communiqué, Thales propose deux options principales : le GM400 classique et le GM400α, une version plus avancée. Cette dernière se distingue par une portée instrumentée de plus de 500 kilomètres, une capacité de traitement cinq fois plus puissante et des fonctions reposant sur l’intelligence artificielle.

Ce choix illustre la confiance croissante que plusieurs pays européens accordent à la technologie française en matière de défense. Pour la Bulgarie, il s’agit de renforcer ses capacités de détection et de surveillance dans un environnement de plus en plus complexe. Pour la France, cet accord confirme le rôle de ses industriels dans le développement de solutions de sécurité adaptées aux nouveaux défis.

Cet engagement s’inscrit dans un cadre diplomatique plus large. Il reflète le rapprochement stratégique entre les deux États et une volonté commune de renforcer la coopération européenne en matière de défense, en misant sur des outils de pointe et des partenariats équilibrés.