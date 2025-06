Aviation en Afrique : une rude bataille en perspective

Photo Pixabay

Le secteur aéronautique africain devient un champ de bataille stratégique crucial pour les fabricants internationaux. Bien qu’il ne représente actuellement que 3 % du trafic aérien mondial, l’Afrique offre un potentiel de croissance remarquable qui suscite un vif intérêt.

Les prévisions suggèrent que la flotte aérienne du continent pourrait doubler d’ici 2040, stimulée par la croissance démographique, une urbanisation rapide et l’émergence de nouvelles classes moyennes en quête de plus de mobilité.

Airbus a renforcé sa position dominante avec un carnet de commandes atteignant 629 milliards d’euros en 2024, marquant une progression significative. En revanche, Boeing traverse une période tumultueuse, affectée par les incidents techniques répétés du 737 Max qui ont entaché sa réputation et réduit sa production à son niveau le plus bas depuis 2021, avec seulement 348 appareils livrés.

Les retards de livraison affectent Boeing

Les difficultés du constructeur américain se manifestent particulièrement par des retards de livraison persistants, affectant ses clients africains. Ethiopian Airlines, la compagnie la plus rentable du continent, attend encore 53 appareils sur 88 commandes non livrées, tandis que les transporteurs nigérians Air Peace et Arik Air patientent pour 18 Boeing 737 MAX. Ces retards compromettent les plans d’expansion des compagnies, Ethiopian Airlines visant notamment à augmenter sa flotte de 162 à 270 appareils d’ici à 2035.

Malgré ces défis, Boeing poursuit ses efforts pour conquérir le marché africain en renforçant sa présence commerciale. L’ouverture d’un nouveau bureau à Addis-Abeba en avril 2025 s’ajoute à ses implantations existantes en Afrique du Sud, avec des projets d’extension vers l’Afrique de l’Ouest. Le groupe dispose également de représentants dans plusieurs pays clés comme le Kenya, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc.

L’émergence chinoise change la donne

L’arrivée du constructeur chinois Comac modifie l’équilibre du secteur aéronautique mondial. Son C919 a capté un quart des commandes de moyens-courriers en 2024 avec 300 appareils, rivalisant directement avec les 615 Airbus A320 et 415 Boeing 737 Max commandés.