Chine : la grave accusation du FBI sur des activités inédites !

Les autorités américaines ont récemment inculpé deux scientifiques chinois pour tentative d’importation illégale d’un champignon dangereux aux États-Unis. Cette affaire survient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine, exacerbées par les politiques strictes de l’administration Trump envers les citoyens chinois.

Yunqing Jian, 33 ans, et son partenaire Zunyong Liu, 34 ans, sont accusés d’avoir tenté d’introduire clandestinement un organisme considéré comme une menace potentielle pour l’agriculture américaine. Les charges contre eux incluent la conspiration, la contrebande, des déclarations frauduleuses et la fraude aux visas.

Un champignon aux effets dévastateurs

Le Fusarium graminearum, le champignon en question, est particulièrement redouté dans le secteur agricole mondial. Il est responsable de la fusariose de l’épi, une maladie qui affecte des cultures vitales comme le blé, l’orge, le maïs et le riz, entraînant des pertes économiques estimées à plusieurs milliards de dollars chaque année.

Les implications pour la santé sont également graves. Les toxines produites par ce champignon peuvent causer de sévères troubles digestifs chez l’homme, tels que des vomissements et des problèmes gastro-intestinaux. Chez les animaux d’élevage, notamment les porcs et les ovins, il peut provoquer des hémorragies et nuire à leur capacité reproductive.

Une opération de dissimulation dévoilée

L’affaire a été révélée en juillet 2024 lorsque Zunyong Liu a été arrêté à l’aéroport de Détroit. Les douaniers ont découvert dans ses bagages des échantillons de champignon dissimulés dans des sachets plastiques cachés parmi des mouchoirs. Initialement, Liu a nié toute connaissance de ces échantillons, mais face aux preuves du FBI, il a admis les avoir cachés intentionnellement pour poursuivre ses recherches aux États-Unis, en connaissance de cause des restrictions d’importation.

L’enquête a également montré que Yunqing Jian travaillait sur ce champignon dans un laboratoire de l’Université du Michigan, qui n’avait pas l’autorisation fédérale nécessaire pour manipuler cet organisme.