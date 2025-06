Drones : cette armée européenne s’adapte avec un nouveau poste

Armée belge (photo Belga)

Depuis quelques années, les drones ont profondément transformé la façon dont les armées mènent leurs opérations. Ces appareils, autrefois surtout utilisés pour observer, sont désormais essentiels pour recueillir des informations en temps réel, guider les troupes et parfois intervenir directement sur le terrain. Dans les conflits récents, notamment en Ukraine, leur présence s’est imposée comme un atout majeur, permettant de suivre les déplacements adverses, de réagir vite et de limiter les risques pour les soldats. Cette évolution montre que la guerre ne se joue plus seulement au sol, mais aussi dans les airs, ce qui pousse les forces à s’adapter rapidement.

Un poste clé créé pour mieux gérer les drones

Pour faire face à ces changements, l’armée belge a créé un poste entièrement dédié aux drones, comme l’a indiqué un communiqué officiel du ministère de la Défense. Ce nouveau rôle sera confié au général Michel Van Strythem, qui apporte son expérience en cyberdéfense. Cette nomination illustre à quel point la Belgique veut prendre au sérieux l’intégration des drones dans ses forces. Le général Van Strythem aura pour mission de définir les règles d’utilisation, de former les soldats, d’assurer la compatibilité avec les autres systèmes militaires et de gérer toute la logistique nécessaire. L’objectif est de mieux organiser l’emploi des drones, pour qu’ils soient efficaces aussi bien sur le terrain que dans la stratégie globale.

Une adaptation nécessaire face aux technologies rapides

Cette initiative reflète un besoin plus large ressenti dans toute l’Europe, où les progrès technologiques obligent les armées à revoir leurs méthodes. Les drones, capables de fournir des données en continu et d’opérer dans des zones à haut risque, changent radicalement les façons de combattre. Pour rester à jour, les forces doivent renforcer leur coordination, moderniser leurs équipements et former leurs équipes. En créant ce poste, la Belgique cherche à structurer sa réponse à cette révolution technologique afin de ne pas perdre de terrain.

Un changement d’organisation pour plus d’efficacité

Cette évolution s’accompagne aussi d’un changement à la tête du Cyber Command belge, désormais dirigé par le général Pierre Ciparisse, qui remplace le général Van Strythem. Ce double mouvement illustre la volonté de mieux relier cyberdéfense et technologie des drones, deux domaines essentiels pour assurer la sécurité des opérations militaires modernes. En confiant ces responsabilités à des spécialistes, la Défense belge mise sur une meilleure réactivité face à des menaces en constante évolution.

La création de ce poste dédié aux drones marque un tournant pour l’armée belge. Les drones ne sont plus de simples gadgets, mais des éléments clés dans la conduite des opérations. En structurant leur utilisation et en misant sur des experts, la Belgique se donne les moyens d’être plus efficace et rapide face aux défis actuels.