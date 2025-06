Grandes fortunes : la France dans le top 3 d’un classement mondial

Photo 1jour1actu

Depuis le début des années 1990, la planète a connu une transformation radicale de la richesse. L’effondrement du bloc soviétique, la libéralisation des marchés émergents, la révolution numérique et l’explosion des marchés financiers ont contribué à faire naître une génération de grandes fortunes à une vitesse inédite. Tandis que certaines économies profitaient pleinement de la mondialisation et des innovations technologiques, d’autres peinaient à suivre le rythme. Aux États-Unis, la Silicon Valley a multiplié les milliardaires. En Chine, l’essor industriel et technologique a vu émerger des fortunes bâties en une ou deux décennies.

En Europe, et notamment en France, la richesse s’est consolidée plus lentement, souvent à travers le patrimoine, l’immobilier, ou des entreprises familiales de longue date. Trente ans plus tard, ce mouvement a redessiné la carte mondiale des grandes fortunes.

Publicité

La France s’impose comme un pilier de la richesse mondiale

D’après le Global Wealth Report 2024 publié par UBS, la France figure désormais parmi les trois premières nations comptant le plus grand nombre de millionnaires en dollars. Avec 2,89 millions de personnes franchissant ce seuil symbolique, le pays enregistre une progression d’environ 20 000 millionnaires en une seule année. Ce chiffre, loin d’être anecdotique, confirme la place de la France dans le cercle restreint des puissances financières mondiales, derrière les États-Unis (23,8 millions) et la Chine (6,3 millions).

Contrairement à l’image d’un pays où l’impôt freinerait l’accumulation de richesses, la France démontre une capacité à faire croître et à préserver le patrimoine privé. Ce phénomène repose en partie sur un tissu dense de PME familiales, sur une forte tradition d’épargne, mais aussi sur la valorisation soutenue des actifs financiers et immobiliers. Paris, l’Île-de-France, la Côte d’Azur ou encore certaines régions viticoles concentrent d’importantes fortunes qui ont traversé les générations. Si la croissance des millionnaires y est moins spectaculaire qu’en Chine ou aux États-Unis, elle repose sur une base plus ancienne, plus structurée, et souvent mieux protégée.

Une richesse stable, mais concentrée

Le cas français illustre aussi un paradoxe : une richesse en croissance, mais très inégalement répartie. La présence massive de millionnaires ne reflète pas nécessairement une amélioration globale du niveau de vie. Au contraire, elle souligne l’écart grandissant entre une minorité disposant d’un important capital et une majorité confrontée à la stagnation des revenus ou à la hausse du coût de la vie. Ainsi, le débat sur la fiscalité du patrimoine, les droits de succession ou les niches fiscales refait régulièrement surface, alimenté par ces chiffres records.

Par ailleurs, cette concentration patrimoniale s’accompagne d’un rôle croissant des grandes fortunes dans l’économie nationale. De nombreux groupes français emblématiques – de l’industrie du luxe à la banque, en passant par l’énergie ou la santé – sont entre les mains de familles dont la fortune continue de croître. Ce poids économique s’accompagne parfois d’une influence politique et sociale non négligeable.

Publicité

Une position à surveiller dans un monde en recomposition

Le maintien de la France dans ce trio de tête reste un indicateur fort de sa puissance économique discrète, fondée sur la stabilité et la diversification de ses leviers de richesse. Pourtant, cette position pourrait être remise en question à moyen terme par l’émergence de nouveaux pôles de croissance. Des pays développent rapidement leur base de millionnaires, portés par des investissements massifs dans les technologies, l’énergie ou les infrastructures.

Pour l’heure, la France peut encore compter sur ses atouts : un écosystème entrepreneurial solide, des infrastructures financières matures, un patrimoine immobilier valorisé et une tradition d’investissement prudente mais efficace. Mais dans un monde où la richesse est de plus en plus mobile, sa capacité à attirer, retenir et faire fructifier les capitaux sera déterminante pour conserver cette troisième place face à des concurrents de plus en plus ambitieux.

Top 3 des pays avec le plus de millionnaires en dollars selon le rapport :