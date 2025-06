Immigration en France : un néonazi allemand expulsé, un fait rarissime

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Les obligations de quitter le territoire français (OQTF) sont des outils juridiques habituellement réservés aux ressortissants de pays tiers, hors Union européenne. Leur objectif principal est de réguler la présence étrangère sur le sol français en cas de menace pour l’ordre public ou de situation administrative irrégulière. L’application de cette mesure à un citoyen de l’UE, protégé par la liberté de circulation, reste très encadrée et peu fréquente. L’expulsion récente d’un Allemand de 24 ans pour des motifs liés à la sécurité publique illustre donc une utilisation exceptionnelle de ce dispositif, rendue possible uniquement dans des circonstances jugées graves par les autorités.

L’homme concerné a été identifié à Paris lors d’un rassemblement d’ultradroite organisé le 10 mai dernier. Sa présence, son comportement, mais aussi son accoutrement ont tous été retenus par les autorités pour caractériser une mise en danger manifeste de l’ordre public. Les éléments rassemblés par l’administration ont suffi à motiver une expulsion rapide, assortie d’une interdiction de séjour de deux ans.

Un comportement jugé incompatible avec l’ordre public

Selon les constats versés au dossier, le ressortissant allemand avait traversé la frontière à la veille d’une manifestation en mémoire de Sébastien Deyzieu, une figure commémorée chaque année par des groupuscules d’extrême droite. Il aurait participé au cortège vêtu d’une tenue évoquant directement les jeunesses hitlériennes, arborant des drapeaux et symboles associés à l’idéologie néonazie. Un témoin a rapporté l’avoir vu faire un salut nazi, talons claqués, au cœur de la capitale.

Le rassemblement, d’abord interdit par la préfecture de police de Paris en raison du risque de troubles, avait finalement été autorisé par la justice administrative. Malgré cette décision, les autorités estiment que le jeune homme ne s’est pas simplement fondu dans la foule, mais a activement participé à une mise en scène idéologique menaçante pour la paix civile.

Les propos et gestes observés ont été considérés comme relevant d’un registre haineux et discriminatoire, incompatible avec les principes fondamentaux du droit français. Le tribunal administratif, saisi dans le cadre d’un recours déposé par l’intéressé contre la mesure d’expulsion, a confirmé l’OQTF en soulignant le danger que représente une telle présence pour la démocratie et la cohésion sociale.

Une expulsion aux résonances politiques

L’expulsion de ce militant d’ultradroite dépasse le simple cadre d’un acte administratif. Elle intervient dans un climat tendu autour des manifestations de l’extrême droite, dont certaines ont récemment été au cœur de polémiques. En s’attaquant à un citoyen européen pour des raisons liées à l’idéologie qu’il incarnait, les autorités françaises affirment leur volonté de tracer une ligne rouge contre les provocations à caractère néonazi.

Cette décision soulève toutefois une question implicite : comment les autres pays membres de l’Union européenne perçoivent-ils l’usage par la France d’un tel levier contre l’un de leurs ressortissants ? Elle pourrait également ouvrir un précédent juridique à l’encontre d’individus européens impliqués dans des mouvances extrémistes, jusque-là rarement ciblés par les mesures d’éloignement.

Enfin, la nature symbolique de cette affaire n’a pas échappé aux observateurs. Alors que les débats sur l’immigration se concentrent souvent sur des populations venues de l’extérieur de l’UE, cette expulsion rappelle que la menace à l’ordre public peut aussi provenir de figures européennes radicalisées, dont les agissements réactivent des mémoires douloureuses et des tensions profondes dans l’espace public.