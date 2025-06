Nucléaire : le Pakistan nie vouloir bombarder Israël si ce dernier utilisait l’arme atomique en Iran

Première explosion d'une bombe atomique à Bikini dans les îles Marshall le 1er juillet 1946 (Photo unsplash)

Le monde est toujours suspendu à l’équilibre instable que représentent les arsenaux nucléaires détenus par neuf pays : États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord. Ces puissances, pour des raisons stratégiques ou régionales, ont acquis l’arme atomique en cultivant souvent une logique de dissuasion. Si certains, comme la France ou les États-Unis, ont adopté une doctrine ouverte et institutionnalisée, d’autres, tels qu’Israël, restent dans l’ambiguïté stratégique. Cette constellation nucléaire est traversée par des lignes de tension durables : rivalité indo-pakistanaise, isolement nord-coréen, hostilité croissante entre l’Iran et Israël. Ainsi, la moindre déclaration liée à une possible frappe nucléaire déclenche des remous à l’échelle mondiale.

Une sortie iranienne déclenche la polémique

C’est précisément ce qui s’est produit après les propos tenus par Mohsen Rezaï, général de haut rang au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique et membre du Conseil suprême de sécurité nationale de l’Iran. Dans une interview relayée récemment, Rezaï a affirmé que le Pakistan se serait engagé à frapper Israël avec une bombe nucléaire dans l’éventualité où ce dernier utiliserait l’arme atomique contre l’Iran.

Ces déclarations, rapportées par Daily Mail, ont soulevé une série d’interrogations. Le général iranien ne s’exprime pas à la légère : ses fonctions lui donnent une visibilité stratégique au sein de l’appareil sécuritaire iranien. Mais en évoquant ouvertement un scénario d’escalade nucléaire impliquant une tierce puissance, il a aussi poussé Islamabad à clarifier sa position sur la scène internationale.

Islamabad désavoue tout engagement militaire

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Muhammad Asif, a rapidement tenu à rectifier le tir. Démentant catégoriquement les propos prêtés à son pays, il a rappelé que le Pakistan respecte ses engagements internationaux en matière de non-prolifération. Dans une déclaration rapportée par le Daily Mail ce lundi, il a insisté sur le fait que les capacités nucléaires du Pakistan sont exclusivement tournées vers la défense nationale.

Selon ses propos, elles ne sauraient être instrumentalisées dans des conflits étrangers, même en présence de proximités religieuses ou géopolitiques. Cette réponse vise autant à rassurer les partenaires internationaux qu’à éviter d’alimenter une rhétorique guerrière dans une région déjà sous haute tension.

Une déclaration lourde de risques diplomatiques

L’épisode montre la volatilité des relations au Moyen-Orient et en Asie du Sud, où une simple prise de parole suffit à alimenter des spéculations sur des scénarios extrêmes. En plaçant le Pakistan dans un rôle d’agresseur potentiel, le général Rezaï a mis ce pays dans une position délicate, le contraignant à sortir de sa réserve traditionnelle. Jusqu’ici, Islamabad a toujours entretenu une politique de prudence vis-à-vis d’Israël, avec qui il n’entretient pas de relations diplomatiques officielles, tout en évitant de s’engager directement dans les conflits iraniens. Cette mise au point pakistanaise traduit une volonté claire de ne pas apparaître comme un acteur belliqueux dans un conflit dont les conséquences pourraient être incontrôlables.

Les clarifications officielles n’ont pas seulement pour but d’apaiser les inquiétudes ; elles révèlent aussi la fragilité des équilibres dans une région truffée de lignes rouges floues. Si le Pakistan entend rester maître de ses choix stratégiques, l’Iran semble, de son côté, chercher à redessiner les équilibres régionaux par des annonces symboliques. Ce jeu d’ombres, où la menace nucléaire est agité comme un signal politique, montre à quel point la stabilité repose encore sur des équilibres incertains et des communications maîtrisées.