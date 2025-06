Nuits artistiques et culturelles de Cotonou : La 5ᵉ édition s’ouvre ce 27 juin

Les 27 et 29 juin 2025, le Palais des Congrès de Cotonou accueille la 5ᵉ édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou (Nacc), une initiative du ministère du tourisme, de la culture et des arts, mise en œuvre par l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac). Ce rendez-vous gratuit et ouvert au public mettra en lumière la diversité des arts béninois, notamment le théâtre, la musique, le slam, la danse, l’humour, les arts visuels, dans un esprit de célébration et de professionnalisation du secteur.

Les Nuits artistiques et culturelles de Cotonou reviennent pour une 5ᵉ édition haute en couleurs et en émotions. Organisée en plein cœur de l’année, cette édition s’inscrit dans une nouvelle logique. Celle d’un calendrier repensé pour offrir plus de souffle aux initiatives culturelles privées, dans un esprit de complémentarité. Depuis leur création, les Nacc se sont imposées comme un rendez-vous incontournable de valorisation des expressions artistiques contemporaines au Bénin. Théâtre, musique, slam, danse, humour et arts visuels, tous les univers se donnent rendez-vous sur scène pour célébrer la richesse de la culture béninoise dans une atmosphère d’effervescence créative. Cette édition 2025 promet une programmation enrichie et éclectique, mettant en avant aussi bien les figures confirmées du paysage artistique national que les talents émergents. L’ambition est de faire des Nacc un véritable carrefour d’expression, de rencontres et de partage.

Les 27 et 29 juin, les représentations, gratuites et ouvertes à tous, se dérouleront au Palais des Congrès de Cotonou. Elles seront pensées pour refléter l’authenticité des pratiques artistiques locales et favoriser l’accessibilité de la culture au plus grand nombre. Une volonté affirmée du gouvernement de renforcer les liens entre les créateurs et la population, tout en démocratisant l’accès aux œuvres artistiques. Au-delà des représentations artistiques, les Nuits artistiques et culturelles de Cotonou (Nacc) s’inscrivent dans une vision stratégique portée par trois grandes missions. Elles visent d’abord à faire rayonner le patrimoine culturel béninois en mettant en lumière la richesse, la profondeur et la diversité des esthétiques locales. Ensuite, elles s’engagent à soutenir activement les artistes en leur offrant des opportunités concrètes de visibilité sur la scène nationale, tout en stimulant les collaborations entre créateurs. Enfin, les Nacc ambitionnent de renforcer les synergies culturelles, tant sur le plan local qu’international, en créant un espace d’échange propice aux rencontres, au dialogue et à l’ouverture sur d’autres horizons.