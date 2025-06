Sénégal : Les Lions du Beach Soccer 7ᵉ au classement mondial

Avant de briller sur la scène mondiale, l’équipe sénégalaise de beach soccer avait déjà imposé sa loi sur le continent. En octobre 2024, sur les plages d’Hurghada en Égypte, les Lions ont offert une démonstration de puissance en finale de la CAN. Face à une Mauritanie impuissante, ils se sont imposés avec un score sans appel de 6 à 1, décrochant ainsi leur huitième sacre africain. Cette performance n’était pas une surprise pour les suiveurs du ballon rond sur sable : le Sénégal est depuis plusieurs années la référence en Afrique, combinant technique, endurance et intelligence tactique. Mais dominer l’Afrique n’était plus suffisant pour une génération portée par l’ambition de conquérir des rivages plus lointains.

Une campagne mondiale intense et prometteuse

Ce rêve d’ascension s’est matérialisé quelques mois plus tard, en mai 2025, lors de la Coupe du Monde de beach soccer aux Seychelles. Le parcours des Lions a commencé fort, avec une victoire mémorable contre l’Italie, arrachée au bout du suspense sur un score serré de 4 à 3. Ce succès a ouvert les portes des demi-finales, où l’équipe s’est heurtée à une solide formation biélorusse. Dominés 5 à 2, les Sénégalais ont vu leur élan freiné, sans pour autant baisser les bras. Le match pour la troisième place contre le Portugal a lui aussi été disputé avec acharnement, mais s’est soldé par une défaite de justesse (3 à 2). Malgré l’amertume d’un podium manqué de peu, la quatrième place mondiale reste un résultat remarquable, consolidé par des performances régulières face à l’élite mondiale.

Un bond au classement et une ambition affirmée

Les efforts des Lions n’ont pas été vains. Leurs prestations lors du tournoi mondial leur ont permis de grimper de trois rangs au classement mondial, les plaçant désormais au septième rang. Ce gain symbolise bien plus qu’un simple chiffre : il confirme la stature du Sénégal comme acteur crédible et redouté sur la scène du beach soccer international. Ce nouveau statut donne aux joueurs une confiance renouvelée, mais il appelle aussi à un effort constant pour maintenir le cap. Car dans ce sport exigeant, les écarts se comblent vite et le sommet est toujours en mouvement.

Le Sénégal, désormais solidement ancré dans le top 10 mondial, entre dans une nouvelle phase. Il ne s’agit plus seulement de défendre une suprématie régionale, mais de viser un titre mondial. Pour y parvenir, il faudra affiner les détails, élargir l’effectif, et continuer à allier l’expérience des anciens à l’énergie des jeunes. Le sable n’oublie pas les pas qu’on y laisse : ceux des Lions racontent une histoire de persévérance, d’honneur et de conquête.