Ballon d'Or 2026 : après le Mondial, trois candidats se détachent pour la succession de Dembélé

Lionel Messi, Lamine Yamal et Kylian Mbappé dominent désormais les pronostics pour le Ballon d’Or 2026. La finale de la Coupe du monde, remportée par l’Espagne face à l’Argentine, a rebattu en quelques jours la hiérarchie des favoris à quelques semaines de l’annonce des trente nommés par France Football, prévue début septembre.

Un Mondial qui a rebattu les cartes

Avant l’entame du tournoi, le Bayern Munich et son attaquant Harry Kane faisaient figure de tête de liste, portés par une saison XXL en club. L’élimination surprise de la France de Mbappé en demi-finale a ensuite fait basculer les pronostics en faveur de Messi, dont l’équipe a disposé de l’Angleterre avant de s’incliner en finale. Chez les bookmakers, l’Argentin approchait un tiers de chances de l’emporter à la veille du dernier carré, selon les cotes relayées par Goal.com.

Mbappé conserve toutefois un argument de poids : il devient le meilleur réalisateur cumulé de l’histoire du tournoi, avec dix buts inscrits en une seule édition. Yamal, âgé de 19 ans, pourrait quant à lui devenir le plus jeune lauréat de l’histoire du trophée s’il venait à l’emporter, malgré une compétition jugée en retrait par rapport aux attentes placées en lui après sa saison à Barcelone.

Des critères de vote qui pourraient trancher

Le règlement du Ballon d’Or repose sur trois critères hiérarchisés : les performances individuelles et le caractère décisif du joueur, les résultats collectifs et le palmarès de la saison, puis la classe et le fair-play. Cette grille explique en partie pourquoi la saison en club continue de peser autant que le Mondial dans les débats. Le journaliste Tom Maston, dans les colonnes de Goal.com, décrit un scrutin « redevenu totalement imprévisible depuis la fin du duo Messi-Ronaldo ».

D’autres noms restent évoqués dans les projections, à commencer par Ousmane Dembélé, tenant du titre 2025 grâce à son sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Rodri, désigné meilleur joueur du Mondial avec l’Espagne, et Erling Haaland, auteur de sept buts avec la Norvège avant l’élimination de son équipe en quarts de finale, complètent la liste des outsiders crédibles.

Une cérémonie fixée au 26 octobre

La remise du trophée aura lieu à Londres, une première dans l’histoire de la cérémonie, généralement organisée à Paris. Les performances prises en compte pour ce cru 2026 s’étalent d’août 2025 à début août 2026, ce qui inclut donc à la fois les résultats en club de la saison écoulée et le Mondial disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le précédent le plus proche d’un basculement post-Mondial remonte à 2018, année où Luka Modric avait détrôné les habituels favoris grâce à son parcours en finale avec la Croatie, mettant fin à une décennie de duopole entre Messi et Cristiano Ronaldo. Aucun classement officiel n’a pour l’instant été communiqué par France Football.