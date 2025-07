Accord commercial UE–États-Unis : des élus français s’opposent

Parlement européen (Photo DR)

Le récent accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis, signé le 27 juillet 2025, provoque une vague de contestation dans les rangs parlementaires français. Une initiative menée par Emmanuel Maurel, député du groupe Gauche démocrate et républicaine, remet en question l’orientation prise par la Commission européenne, jugée contraire aux intérêts économiques et agricoles de la France.

Une pression croissante sur l’exécutif français

Quelques jours après la publication des grandes lignes de l’accord, une vingtaine de députés issus de différentes sensibilités politiques, dont des membres de la gauche et du MoDem, ont signé une proposition de résolution déposée le 30 juillet, et diffusée le 31 juillet sur le portail de l’Assemblée nationale, d’après l’AFP relayée par Le Monde. Leur objectif : inciter le gouvernement à s’opposer officiellement au texte lors des prochaines réunions des chefs d’État et de gouvernement européens.

Le document appelle à un positionnement clair de la France, dénonçant ce qu’ils considèrent comme un risque de déséquilibre commercial, notamment en raison de l’ouverture prévue de nouveaux quotas d’importations agricoles en provenance des États-Unis, d’une réduction des droits de douane à hauteur de 15 % sur la majorité des produits européens importés outre-Atlantique, ainsi que d’un engagement de l’UE à acheter pour 750 milliards de dollars d’énergie américaine (gaz naturel liquéfié, pétrole, nucléaire) sur trois ans. Les signataires estiment que ces engagements fragiliseront plusieurs filières françaises, déjà soumises à une forte concurrence internationale.

Une inquiétude centrée sur l’agriculture

Au cœur des critiques figure la crainte d’une montée en puissance des importations agricoles américaines, souvent produites selon des standards éloignés des exigences européennes. Le relèvement de ces contingents, annoncé dans le cadre de l’accord, fait craindre aux parlementaires une perte de souveraineté agricole et un affaiblissement de la qualité des produits disponibles sur le marché européen.

Emmanuel Maurel, qui continue de chercher des soutiens au sein de l’Assemblée, alerte également sur les conséquences plus globales de cet accord sur l’économie nationale. Il redoute un choc brutal pour les producteurs français, confrontés à des concurrents bénéficiant de normes plus souples et de coûts moindres.

Un débat politique à haute portée stratégique

L’offensive parlementaire intervient au moment où plusieurs États membres s’interrogent sur la stratégie commerciale adoptée par la Commission européenne. Si certains y voient une opportunité pour renforcer les liens économiques transatlantiques, d’autres y perçoivent une concession déséquilibrée face à une puissance déjà dominante.

Alors que les discussions autour de la ratification de l’accord se poursuivent, la France pourrait jouer un rôle central dans son avenir institutionnel. La manière dont le gouvernement réagira à cette pression interne sera observée de près par ses partenaires européens, à l’heure où la redéfinition des alliances économiques devient un enjeu géopolitique majeur.