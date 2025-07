Afrique : la famille d’un président ciblée par une plainte en Europe

Photo DR

En République démocratique du Congo, les soupçons de détournement de ressources minières refont surface et prennent cette fois une dimension internationale. Selon le journal belge La Libre, une plainte a été introduite devant la justice belge contre neuf membres de la famille du président Félix Tshisekedi.

La démarche met en cause plusieurs proches du chef de l’État congolais, dont son épouse, son fils, des frères, une belle-sœur et des cousins. Ils sont accusés, toujours d’après La Libre, d’avoir participé à des opérations floues de sites miniers situés dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba.

La plainte, déposée par les avocats Bernard et Brieuc Maingain au nom d’ONG katangaises et de quatre anciens dirigeants de la société minière publique Gécamines, décrit les personnes visées comme « coauteurs et complices d’actes de corruption ». Les avocats à l’origine de la procédure soulignent que les faits reprochés ne se limiteraient pas aux neuf membres du clan familial. D’autres plaintes visant des personnalités supplémentaires pourraient être engagées ultérieurement, signe que l’affaire pourrait prendre plus d’ampleur.

Les provinces minières concernées figurent parmi les zones les plus stratégiques du pays en matière de production de cuivre et de cobalt. Depuis des années, l’exploitation de ces richesses provoque tensions et polémiques, notamment sur la gestion des revenus tirés de ce secteur clé. Pour l’instant, ni la présidence congolaise ni les personnes citées n’ont officiellement commenté ces accusations.

Cette plainte déposée en Belgique ajoute une dimension judiciaire européenne à des enjeux locaux déjà complexes. Elle pourrait avoir des répercussions diplomatiques et relancer le débat sur la transparence et la gouvernance du secteur minier congolais, pilier majeur de l’économie nationale.