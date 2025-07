Armement : ce pays asiatique va commander des fleurons français

Sébastien Lecornu. Photo Samuel Kirszenbaum

La France continue de renforcer sa place parmi les grands acteurs mondiaux de l’armement, en s’appuyant sur une industrie performante et une diplomatie active. Dernier exemple en date : la Malaisie a décidé d’acheter deux radars supplémentaires GM400α auprès du groupe Thales, après une première commande signée en décembre 2023.

Cette intention a été officialisée le 4 juillet lors de la visite d’État en France du Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. La société Thales a reçu une lettre d’attribution confirmant que ces radars viendront compléter le dispositif déjà en place.

Selon un communiqué de Thales, publié le 7 juillet, ces deux nouvelles unités porteront à quatre le nombre total de GM400α opérés par la Force aérienne royale malaisienne. L’industriel français y voit un signe de confiance dans ses technologies, connues pour leurs performances de détection longue portée et leur fiabilité opérationnelle.

Le radar GM400α est un système de surveillance aérienne moderne capable de détecter et de suivre simultanément un grand nombre de cibles. Il est conçu pour répondre aux besoins des forces armées qui souhaitent disposer d’une couverture radar étendue et d’une meilleure capacité de réaction.

Pour la Malaisie, cet achat ne se limite pas à la dimension technique. Il s’agit aussi de consolider les relations de défense avec la France. En choisissant un fournisseur européen, Kuala Lumpur diversifie ses partenariats stratégiques et affirme sa volonté d’élever le niveau de sa surveillance aérienne.

Pour la France, ce contrat illustre une fois de plus le poids économique et politique de l’armement dans ses exportations. Le secteur représente un atout majeur de sa puissance industrielle, grâce à des entreprises comme Thales, Dassault Aviation ou Naval Group. Ces acteurs occupent des positions fortes sur plusieurs segments : radar, aviation militaire, sous-marins, systèmes de communication. Ces dernières années, Paris a multiplié les ventes d’équipements de pointe, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou en Asie. Ces accords renforcent à la fois l’influence diplomatique française et la compétitivité de ses entreprises.