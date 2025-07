Bombarder Moscou: révélations explosives sur Trump (CNN)

Ph. d'illustration : Jorge Silva / Reuters

Les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine ont toujours été marquées par des échanges cordiaux puis controversés, mais de récentes révélations ont mis en lumière un épisode particulièrement tendu entre les deux dirigeants. Selon un extrait audio diffusé par CNN, Trump aurait affirmé lors d’une soirée de collecte de fonds en 2024 que, si la Russie attaquait l’Ukraine, il n’hésiterait pas à bombarder Moscou. Cette déclaration, rapportée par le média américain, a ajouté une nouvelle couche à la complexité de la relation entre les deux leaders.

Un dialogue tendu

L’extrait audio de cette rencontre met en lumière la posture de Trump, qui semble avoir voulu intimider Poutine avec une menace nucléaire en cas d’escalade en Ukraine. D’après les propos rapportés, Trump aurait expliqué à Poutine qu’il n’aurait « pas le choix » que de recourir à la force en cas d’attaque russe. La réaction de Poutine aurait été marquée par une certaine incredulité, le président russe déclarant qu’il ne croyait pas à une telle menace. L’équipe de Trump a refusé de commenter ces révélations, mais cet incident a suffi à susciter de vives spéculations sur les intentions réelles de l’ex-président américain en matière de politique étrangère.

Publicité

Une menace détonante en plein contexte de guerre

Ces révélations surviennent dans un contexte déjà tendu entre les États-Unis et la Russie, notamment avec la guerre en Ukraine. Trump, bien que n’étant plus en fonction, semble vouloir conserver une ligne dure vis-à-vis de Poutine, une position qui pourrait influencer sa campagne présidentielle de 2024. La menace d’un bombardement sur Moscou rappelle les tensions de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l’Union soviétique se livraient à une véritable guerre d’intimidation nucléaire.

L’extrait audio pourrait aussi mettre en lumière une différence fondamentale dans la manière dont Trump aborde la diplomatie par rapport à son prédécesseur, Joe Biden. Alors que ce dernier a choisi une approche plus modérée, appelant à des sanctions économiques et des négociations diplomatiques, Trump, lui, semble opter pour une posture plus radicale, n’hésitant pas à évoquer une confrontation directe.