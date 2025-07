Dollar : une chute historique signalée en plus de 50 ans

Photo: Sopa Images | Lightrocket | Getty Images

Depuis des décennies, le dollar américain s’est imposé comme la pierre angulaire des échanges économiques internationaux. Qu’il s’agisse de transactions pétrolières, de dettes souveraines ou de réserves détenues par les banques centrales, la devise américaine joue un rôle de premier plan dans l’architecture financière mondiale. Cette position dominante s’est consolidée après la Seconde Guerre mondiale et a perduré malgré l’abandon du lien formel avec l’or au début des années 1970. Mais aujourd’hui, cette figure centrale vacille : la monnaie américaine vient d’enregistrer un recul sans précédent depuis un demi-siècle, suscitant interrogations et remises en question.

Une glissade rarement vue depuis 1973

Durant la première moitié de 2025, la valeur du dollar s’est contractée de 10,7 % en comparaison avec plusieurs monnaies majeures. Ce déclin marque sa performance la plus faible sur cette période depuis 1973. L’indice qui mesure la solidité du dollar face à d’autres monnaies (connu familièrement sous le nom de « Dixie ») a chuté à un niveau jamais atteint depuis février 2022.

Cette dévalorisation n’est pas anodine. Elle affecte directement la rentabilité des investissements étrangers libellés en dollars, réduit le pouvoir d’achat international des acteurs américains et reflète une forme de prudence accrue des marchés vis-à-vis de la trajectoire économique des États-Unis. Cette glissade ne concerne pas seulement les cambistes : elle envoie un signal à l’ensemble du système économique mondial.

Entre dynamique des taux et repositionnements géoéconomiques

Plusieurs éléments alimentent cette tendance. D’une part, les anticipations d’un relâchement de la politique monétaire de la Banque centrale américaine ont modifié l’attrait du dollar aux yeux des investisseurs. La perspective d’un environnement moins favorable aux placements en devise américaine a mécaniquement pesé sur sa valeur. D’autre part, d’autres puissances économiques, en particulier en Europe et en Asie, adoptent désormais des mesures financières plus fermes, ce qui renforce leurs propres monnaies.

En parallèle, certains États cherchent à rééquilibrer leurs partenariats économiques en réduisant leur dépendance à la devise américaine. Des ententes bilatérales émergent, libellées en monnaies locales ou en devises alternatives, contribuant à un repositionnement progressif du paysage monétaire. Même si ces mouvements restent marginaux en comparaison du poids colossal du dollar, leur fréquence croissante n’est pas anodine.

Vers un basculement ou une simple turbulence ?

Cette correction pourrait apparaître comme une simple respiration dans un cycle plus large. Mais si la tendance se prolonge, elle pourrait remettre en cause certains fondements de la primauté américaine. Une monnaie affaiblie rend certes les produits d’exportation plus compétitifs à l’étranger, mais elle érode aussi la confiance de certains partenaires et investisseurs.

Même affaibli, le dollar conserve une solidité structurelle supérieure à la plupart de ses concurrents : un marché profond, une liquidité inégalée, et une confiance installée de longue date. Toutefois, cette période de fragilité remet en lumière la vulnérabilité potentielle d’un système fondé sur une seule devise maîtresse. Un signal faible, mais qui pourrait annoncer des ajustements futurs plus profonds dans l’équilibre financier international.