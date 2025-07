Fortunes : les bonus monumentaux de Cristiano Ronaldo vont vous impressionner

Cristiano Ronaldo (DR)

De Lisbonne à Riyad, Cristiano Ronaldo a traversé les époques et les continents en redéfinissant ce que signifie être une légende du football. De Manchester United au Real Madrid, en passant par la Juventus, il a inscrit plus de 850 buts en carrière, pulvérisé des records de longévité et hissé le Portugal sur le toit de l’Europe. À 40 ans, loin de ralentir, il poursuit sa trajectoire hors norme en Arabie saoudite, avec un contrat qui défie les standards habituels du sport professionnel. Et les chiffres qui l’accompagnent donnent le vertige.

Un pactole quotidien difficile à imaginer

Cristiano Ronaldo n’est pas seulement un joueur d’Al-Nassr, il en est l’attraction principale. Pour sa récente prolongation jusqu’en 2027, il bénéficie d’une rémunération quotidienne qui franchit allègrement la barre du demi-million d’euros. Ce rythme effréné de gains place l’attaquant portugais dans une catégorie à part, bien au-delà des stars européennes, et conforte sa place de sportif le mieux rémunéré de la planète. En moins de 48 heures, ses revenus équivalent à ce que gagne un joueur professionnel moyen en un an.

Cette stratégie de rémunération réflète un projet bien plus ambitieux : faire rayonner le championnat saoudien à travers des figures mondiales capables d’attirer les caméras, les sponsors et les supporters au-delà des frontières du royaume.

Un privilège aérien entièrement pris en charge

Parmi les éléments les plus insolites de son contrat figure un avantage rarement vu dans le monde du sport : la couverture complète des frais liés à son avion privé personnel. Al-Nassr a prévu une enveloppe proche de cinq millions d’euros destinée à prendre en charge les coûts associés à cet appareil — entre les déplacements, l’entretien, le personnel et le carburant. Autrement dit, chaque voyage privé est organisé et financé par le club, comme s’il s’agissait d’une composante essentielle de sa logistique.

Ce traitement personnalisé montre l’ampleur du statut accordé à Ronaldo. Loin des déplacements collectifs classiques, il bénéficie d’un dispositif haut de gamme qui optimise à la fois son confort, sa sécurité et sa disponibilité. Chaque minute compte pour l’image d’un club et ce type de clause s’apparente à un investissement stratégique autant qu’à un geste de reconnaissance.

Un partenariat qui dépasse le cadre sportif

Ce nouveau contrat ne se limite pas à un simple prolongement sur le plan sportif. Il montre une collaboration d’envergure entre une superstar mondiale et une structure en quête d’ascension rapide sur la scène internationale. En consolidant leur lien jusqu’en 2027, Cristiano Ronaldo et Al-Nassr renforcent une alliance qui repose sur la performance, la médiatisation et l’influence.

Le joueur apporte une visibilité sans précédent, et en retour, le club lui offre un environnement sur mesure, soutenu par des moyens hors du commun. Ce type de contrat marque une nouvelle étape dans l’évolution des carrières de footballeurs de très haut niveau, où les frontières entre vie privée, image publique et performance sportive sont de plus en plus perméables.