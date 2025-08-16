Après sa réunion avec Poutine, Trump appelle l’Ukraine à conclure un accord

© Carlos Barria, Reuters

Après une rencontre confidentielle avec le Kremlin en Alaska, Donald Trump affirme que le temps est venu de passer à une phase d’accord. Le chef d’État américain exhorte Kiev et les Européens à engager rapidement les démarches nécessaires.

Trump pousse vers une sortie négociée

Le président Donald Trump a indiqué à FoxNews que ses échanges récents avec Vladimir Poutine, menés sur le sol américain, ont permis de dégager plusieurs pistes concrètes en vue d’un règlement de la guerre en Ukraine. Sans dévoiler les détails des discussions, il estime que les bases d’un compromis sont « désormais prêtes » et que toute nouvelle avancée doit passer par une implication directe du président Volodymyr Zelensky. Les services diplomatiques travaillent à la tenue d’une prochaine réunion tripartite, dont le format reste à arbitrer, ce qui pourrait ouvrir la voie à un rapprochement inédit.

Publicité

Plaidant pour une phase “décisive”, Donald Trump insiste sur le fait que l’Ukraine doit transformer ce momentum en véritable accord politique. Selon lui, les conditions de sécurité évoquées avec la Russie constitueraient un point de départ viable. À ce stade, aucune signature n’est attendue, mais plusieurs formules circulent déjà à Washington, avec des options susceptibles d’être présentées dans un cadre informel.

Les Européens priés de s’engager davantage

À la Maison-Blanche, l’idée prend forme qu’un engagement renforcé des capitales européennes est indispensable pour consolider ce possible compromis. Les sommes déjà mobilisées depuis 2022 par l’UE dans le soutien militaire et financier à Kiev sont régulièrement rappelées comme justification. Cette nouvelle phase pourrait, « repositionner » le rôle politique de l’Europe, alors que les États-Unis souhaitent se recentrer sur l’articulation future de la sécurité du continent.

Le président américain rappelle que la Russie demeure une puissance majeure et qu’un compromis réaliste doit tenir compte de ce rapport de force. Plusieurs formulations sont prêtes à accueillir de futurs développements, à l’image de plateformes de dialogue. Dans les prochains mois, la capacité des acteurs à traduire ces intentions en accord sera considérée comme un test clé de la volonté politique de chacun.