Armement : la Pologne investit massivement dans la modernisation de ses F-16

F16 américain

Varsovie a conclu un accord avec Washington pour mettre à niveau ses 48 avions de chasse F-16 au standard Block 70/72. Le contrat, évalué à 3,25 milliards d’euros, sera exécuté en Pologne et s’étendra sur une décennie, avec un impact industriel et stratégique majeur précise Opex360.

Un accord révisé après des négociations serrées

En octobre dernier, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) avait soumis au Congrès américain une estimation initiale de 7,3 milliards de dollars pour la modernisation des appareils polonais. Cette proposition incluait un volume d’équipements supérieur aux besoins réels, tels que 58 radars AN/APG-83 SABR ou 73 systèmes de guerre électronique AN/ALQ-254(V)1.

Après plusieurs mois de discussions, la Pologne a obtenu un contrat presque deux fois moins onéreux, fixé à 3,25 milliards d’euros. Cette réduction est attribuée au recentrage des besoins et à un calibrage plus précis des acquisitions. Le détail de l’accord, approuvé le 13 août par le ministre de la Défense Władysław Kosiniak-Kamysz, a été présenté comme une opération « respectueuse des finances publiques ».

Ce programme illustre la volonté de Varsovie de renforcer son aviation de combat, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Les détails techniques de la modernisation pourront faire l’objet d’une présentation plus complète dans un rapport spécialisé.

Une modernisation industrielle et stratégique sur dix ans

Les travaux seront conduits par l’usine WZL 2 de Bydgoszcz, avec un calendrier de mise à niveau prévu entre 2028 et 2038. Ils concerneront non seulement la cellule des avions, mais aussi les radars, les systèmes de communication, l’identification ami-ennemi, les simulateurs et les infrastructures au sol.

Le gouvernement met en avant les retombées économiques locales, en soulignant la création d’emplois et le renforcement des compétences techniques nationales. Ces éléments devraient nourrir de futures analyses comparatives avec d’autres programmes européens de modernisation aéronautique. Avec cet accord, la Pologne confirme son engagement à maintenir une flotte de F-16 à la pointe, tout en soutenant son industrie nationale et sa coopération militaire avec les États-Unis.