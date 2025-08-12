Armement : les USA sortent le grand jeu pour rafler un contrat en Asie

Chasseur américain Photo d'illustration -Pixabay

Les USA ne comptent pas abandonner leur ambition de voir les Philippines intégrer le F-16 Viper à leur flotte aérienne. Selon Opex360, le constructeur Lockheed Martin tente de convaincre Manille avec une offre dépassant la simple vente d’avions de combat.

Le contrat envisagé avoisinerait les 2 milliards de dollars, une somme que l’armée philippine n’a pas encore les moyens de mobiliser. Conscient de cet obstacle, le géant américain propose une formule élargie, combinant défense et développement économique.

Au cœur de cette stratégie, un partenariat avec la Southern Methodist University, aux États-Unis, qui servirait de passerelle pour renforcer les capacités industrielles et universitaires des Philippines. L’idée est de financer la création d’incubateurs d’entreprises, d’installer un laboratoire de recherche et de mettre en place un centre de formation de haut niveau.

Lockheed Martin promet des transferts de technologies et de savoir-faire, permettant aux acteurs locaux de s’approprier des outils de pointe dans l’innovation numérique. L’entreprise assure que ce dispositif pourrait à terme dynamiser l’économie philippine et accroître sa compétitivité industrielle.Reste à savoir si cet argument suffira à emporter la décision.

Le ministère philippin de la Défense doit encore évaluer l’intérêt stratégique et financier d’un tel accord. Entre modernisation de la flotte aérienne et opportunité de développement industriel, Manille devra arbitrer entre ambitions militaires et contraintes budgétaires.