Barack Obama et le Ketchup : on vous explique sa théorie aux États-Unis

Photo REUTERS

L’ancien président américain a surpris en partageant une règle culinaire inhabituelle. Lors d’un échange enregistré récemment, il a expliqué pourquoi, selon lui, le ketchup devrait être abandonné à l’âge adulte. Une remarque qui renvoie aussi à une tradition bien ancrée à Chicago.

Une préférence alimentaire devenue sujet de débat

Barack Obama, ancien président des États-Unis, a déclaré lors d’un podcast animé par Michelle Obama et son frère Craig que le ketchup n’avait, selon lui, plus sa place après l’enfance. Pour lui, cette sauce sucrée reste acceptable pour les plus jeunes sur des frites ou un burger, mais elle devrait disparaître des assiettes passés 8 ans. Cette déclaration, faite sur un ton léger, a néanmoins suscité des réactions amusées et des discussions sur les réseaux sociaux.

Publicité

Cette opinion n’est pas totalement isolée. À Chicago, ville où Obama a construit sa carrière politique, le hot-dog se consomme traditionnellement sans ketchup. Les puristes affirment que cette pratique remonte à l’époque de la Grande Dépression, lorsque la sauce était utilisée pour masquer la qualité médiocre de certaines viandes. Aujourd’hui encore, un « Chicago-style hot dog » doit inclure moutarde, oignons, tomates, relish ou encore piments, mais jamais de ketchup. Plusieurs articles spécialisés sur la culture culinaire de Chicago rappellent d’ailleurs l’importance de cette règle.

Entre humour, héritage culinaire et réactions familiales

Si Michelle Obama a tenu à préciser que « personne dans la famille ne suit cette règle », la remarque de son mari a contribué à relancer un débat déjà connu aux États-Unis. Cette querelle gastronomique dépasse la simple préférence personnelle : elle met en avant l’attachement culturel de Chicago à une identité culinaire précise.

Le sujet a déjà été abordé lors d’émissions culinaires, notamment par Anthony Bourdain, où Obama avait exprimé la même idée. Des plateformes de presse culinaire en ligne ont aussi publié des analyses, revenant sur la manière dont ces traditions locales influencent encore les habitudes alimentaires.

Qu’il s’agisse d’une boutade ou d’une règle que certains prennent au sérieux, la sortie de Barack Obama illustre le poids que peuvent avoir les traditions gastronomiques dans la culture américaine.