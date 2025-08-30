Bénin : Décès d’un ingénieur français dans sa chambre d’hôtel à Kétou

Un fait tragique est survenu le mardi 26 août 2025 à Kétou, dans le département du Plateau. Selon Bip Radio, un ingénieur français, en mission sur le chantier d’une centrale électrique en construction, a été découvert sans vie dans sa chambre d’hôtel. Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement déployées sur les lieux.

Elles ont procédé aux premiers constats avant de placer la dépouille sous main de justice, conformément aux dispositions légales. Cette mesure vise à garantir le bon déroulement des investigations. À ce stade, aucune piste n’est privilégiée concernant les causes du décès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les autorités judiciaires et policières entendent explorer toutes les hypothèses possibles.

En attendant les conclusions officielles, le silence reste de mise du côté de l’ambassade de France au Bénin, qui n’a pas encore réagi publiquement. Ce décès suscite de nombreuses interrogations dans la localité, où le défunt était connu pour son implication dans le chantier en cours. Les investigations en cours devraient permettre de lever les zones d’ombre entourant cette disparition.