Le Real Madrid a décroché sa neuvième victoire de suite, samedi 21 novembre 2026 au Santiago Bernabéu, à Madrid (Espagne). Mené dès la 6e minute, le club a battu le Celta Vigo 2-1 lors de la 13e journée de Liga, grâce à des buts de Jude Bellingham (66e) et de Carlos Espí, auteur du but de la victoire à la 85e. Ainsi, les Madrilènes prolongent une série toutes compétitions confondues, entamée contre Villarreal (1-0) au Bernabéu.

Un adversaire annoncé comme dangereux

La veille, José Mourinho avait prévenu que le match serait difficile. « Le Celta est bien meilleur que son nombre de points ne le laisse penser, et ce sera un match très important pour nous après une longue période loin du Bernabéu. Le début de saison est derrière nous, c’était l’été ; maintenant, c’est l’automne-hiver. C’est la période qui nous intéresse », a déclaré l’entraîneur portugais en conférence de presse. En effet, le Celta s’était imposé 2-0 au Bernabéu en décembre 2025, une défaite que Mourinho a rappelée à ses joueurs avant la rencontre. Ainsi, il a aligné Kylian Mbappé et Yan Diomande d’entrée, et laissé Vinícius Júnior sur le banc.

Une victoire arrachée en fin de match

Pablo Durán a pourtant ouvert le score pour les Galiciens dès la 6e minute, sur une passe de Williot Swedberg. Ensuite, le Real a buté sur le but adverse, et Mbappé a manqué un penalty à la 39e minute. Par conséquent, les Madrilènes sont rentrés aux vestiaires menés 1-0.

Le tournant est venu après l’heure de jeu. Mbappé a servi Bellingham, qui a égalisé à la 66e minute. Puis Espí a inscrit le but de la victoire à la 85e. Il avait déjà marqué à Rome (3-4), lors d’une remontée dans les dix dernières minutes. Avec ce succès, le Real compte 33 points après 13 journées, avec 11 victoires et 2 défaites.

La série comprend aussi le Clásico gagné au Camp Nou (1-2), ainsi que les succès contre Séville (4-1) et Leipzig (4-1). Enfin, les victoires à Santander (0-3), à Athènes (2-3) et à Valence (0-3) la complètent.