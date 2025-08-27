Bénin : Le Front Patriotique propose une nouvelle Conférence Nationale

Dans un contexte politique marqué par de vifs débats, le Front Patriotique (FP) a récemment pris position, appelant à l’organisation d’une nouvelle conférence nationale. Réuni le 23 août 2025 à Cotonou, le mouvement, sous la direction de son coordonnateur général, Laurent Métongnon, a exprimé sa profonde inquiétude face à la situation actuelle. Depuis 2016, l’atmosphère politique au Bénin a été marquée par une série de réformes et de décisions souvent critiquées par l’opposition. Ces changements ont eu un impact significatif sur le paysage politique. Le Front Patriotique, à travers la voix de Laurent Métongnon, a estimé que les prochaines échéances électorales ne suffiront pas à régler tous les défis actuels.

L’écho de 1990 : une solution éprouvée ?

Trente-cinq ans après la conférence de 1990 qui a ouvert la voie à la démocratisation au Bénin, le Front Patriotique propose de s'inspirer de ce modèle pour « se donner de nouvelles règles de vivre ensemble, démocratique et patriotique ». Cette conférence de 1990, qui avait réuni toutes les composantes de la société béninoise (partis politiques, syndicats, associations, religieux, etc.), a permis de sortir le pays d'une crise profonde en le faisant passer d'un régime de parti unique à un régime pluraliste. Elle est considérée comme un exemple unique de transition pacifique et réussie en Afrique. Aujourd'hui, l'appel du Front Patriotique s'inscrit dans une démarche visant à favoriser un dialogue inclusif et constructif. Le mouvement estime qu'il est nécessaire de repenser en profondeur les règles du jeu politique et institutionnel.

